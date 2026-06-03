Eizo ColorEdge CG3100X verfügbar

Bereits zur NAB26 hatte Eizo angekündigt, den Eizo CG3100X nun auszuliefern. Der Monitor löst mit 4096 × 2160 Pixeln auf und steigert die maximale Helligkeit gegenüber dem Vorgänger CG319X von 350 auf 500 cd/m². Hinzu kommt ein Kontrastverhältnis von 1800:1. Für HDR-Workflows unterstützt der Monitor sowohl die Hybrid Log-Gamma-Kurve (HLG) für Broadcast-Produktionen als auch den Perceptual-Quantization-Ansatz (PQ). Abgedeckt werden 97 % des Adobe-RGB- und 99 % des DCI-P3-Farbraums; ein integriertes 3D-LUT sorgt für zusätzliche Farbpräzision.

Christian Ohlig hatte den Monitor für film-tv-video.de im vergangenen Jahr vorgestellt.

Für Systemadministratoren interessant ist die Pixel-Inspection-Funktion: Sie zeigt für jeden beliebigen Bildschirmpixel sowohl die Farbwerte aus dem Eingangssignal als auch die tatsächlich dargestellten Werte an – ein nützliches Werkzeug, um Farbeinstellungen einzelner Workstations gegen projektweite Vorgaben zu prüfen und Fehler frühzeitig zu erkennen.

Konnektivitätsseitig bietet der CG3100X einen USB-Type-C-Anschluss mit bis zu 94 Watt Power Delivery, einen integrierten USB-Hub sowie einen LAN-Port für stabile Netzwerkanbindung – alles über ein einziges Kabel. Als zweiter Monitor der ColorEdge-Serie nach dem Prominence CG1 unterstützt er zudem Fixed Rate Link (FRL), den aktuellen HDMI-Signalstandard für 12-Bit-Signale und unkomprimierte High-Resolution-Daten.

Der integrierte Kalibrierungssensor arbeitet mit Eizos ColorNavigator-7-Software zusammen, sodass keine externe Kalibrierlösung erforderlich ist. Der interne Lüfter arbeitet mit 20 dB sehr leise; das Gehäuse besteht zu über 85 % aus Recyclingkunststoff, die Verpackung aus gepresstem Karton- und Zeitungspapierrecycling. Im Lieferumfang ist eine Lichtraumblende enthalten, die Herstellergarantie beträgt fünf Jahre. Der Nettopreis des Monitors liegt bei 4444 Euro.