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Kiloview U4: IP-Video-Dock

Kiloview präsentiert mit dem U4 einen kompakten Decoder, der IP-Videosignale direkt in UC-Tools, Displays und Monitoring-Setups einspeist – ohne zusätzliche Software oder Konverter.
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U4 IP Video Dock

Das U4 IP Video Dock decodiert die gängigen Protokolle NDI High Bandwidth, NDI HX2, NDI HX3, SRT, RTSP, RTMP, UDP, RTP und HLS. Damit verarbeitet das Gerät Signale von IP-PTZ-Kameras, NDI-Geräten, Encodern, Switchern, Medienservern oder Remote-Streams innerhalb eines einzigen Hardware-Workflows.

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Anschlüsse des Docks.

Für Kommunikationsanwendungen wandelt das U4 die IP-Signale über USB-C um. Zoom, Teams, Google Meet und OBS erkennen das Dock damit als reguläre USB-Kamera samt Audioquelle – zusätzliche Treiber oder virtuelle Kamera-Software entfallen.

©KiloviewParallel liefert das U4 über HDMI und DisplayPort Auflösungen bis 4K60. Damit lassen sich Konferenzraum-Displays, Klassenzimmer-Projektoren, Auditorium-Screens und lokale Monitoring-Stationen versorgen, ohne separate Konvertierungshardware oder lange HDMI-Kabelstrecken.

Kiloview positioniert das U4 als Lösung für gemischte IP-Video-Umgebungen in ProAV, UC (Unified Communications), Bildung und Produktion, in denen bislang mehrere dedizierte Konverter pro Signalpfad nötig waren.

KiloviewKonverter
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