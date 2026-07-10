Dalet Flex LTS: Neue Version bringt KI direkt ins Media-Asset-Management

Dalet hat die neueste Long-Term-Supported-Version (LTS) von Dalet Flex veröffentlicht. Das Release erweitert die KI-gestützte Medienanalyse, modernisiert Ingest- und Editing-Workflows und vertieft die Anbindung an Dalia, Dalets agentische KI-Plattform für Medienbetriebe.

Sicherheit und Ingest im Fokus

Dalet Flex unterstützt künftig OpenID-Connect-Authentifizierung (OIDC) für modernes Identity Management. Neue rollenbasierte Berechtigungen im Ingest Portal geben Administratoren mehr Kontrolle über Planung und Aufzeichnung – wichtig für verteilte Produktionsteams. Das überarbeitete Ingest Portal bietet zudem Multi-Zeitzonen-Ansichten, FIFO-Scheduling für Dalet Brio sowie erweiterten Formatsupport inklusive DNxHD für den Flex-Encoder.

KI erkennt Inhalte automatisch

Direkt in die Flex-Infrastruktur eingebettete Vision-Modelle analysieren Assets bereits beim Ingest: Sie generieren beschreibende Metadaten, erkennen Objekte und emotionalen Kontext und übernehmen Content-Moderation – ganz ohne Datentransfer zu externen KI-Diensten. Die Ergebnisse landen als Timeline-basierte Metadaten direkt in den Asset-Ansichten und sollen manuelles Logging reduzieren sowie die Auffindbarkeit wachsender Medienarchive verbessern.

Mehr Finishing im Editor, mehr Automation bei der Distribution

Der Editor Dalet Cut erhält automatisierten Hintergrund-Blur für Vertical-Video-Produktionen, Subject-Tracking-Blur zum Schutz sensitiver Informationen oder Personen, verbesserte Textpositionierung sowie erweiterte Bildanpassungen für Helligkeit und Sättigung. Für die Distribution sorgen überarbeitete Workflow-Wizards und neue Caption-Burn-in-Funktionen für automatisierte Compliance direkt im Auslieferungsprozess.

Dalia wird zum Workflow-Assistenten

Jeder Workflow in der Flex-Umgebung lässt sich künftig ohne Custom-Development für Dalia freischalten. Die KI erkennt vorhandene Workflows automatisch, der Workflow Designer legt fest, welche davon zugänglich sind. Ist ein Workflow freigegeben, führt Dalia Nutzer per natürlicher Sprache durch die nötigen Parameter – von Metadaten-Anreicherung über Packaging bis zur Content-Auslieferung.

»Dalet Flex ist das operative Rückgrat moderner Medienunternehmen«, sagt Erwan Kerfourn, Head of Product bei Dalet Flex. Das neue Release solle Kunden helfen, Dalia als praktischen Bestandteil ihres täglichen Medienbetriebs zu nutzen.