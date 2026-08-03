Pre-Production-Suite Cadrage Studio

Die neue App Cadrage Studio ist eine umfassende Pre-Production-Suite für Kamera und Regie.

Cadrage Studio führt Shot Lists, Aufsichtspläne, Moodboards, Locations und das Drehbuch in einer gemeinsamen Arbeitsumgebung zusammen. Das Ergebnis ist eine flexible Software für die kreative Drehvorbereitung, mit der Filmschaffende von der ersten Idee bis Drehbeginn den Überblick behalten.

Ein zentrales Merkmal ist die Verknüpfung der einzelnen Elemente: Wird ein Drehbuch importiert, erkennt die App Szenen und Figuren automatisch. Shot Lists, Aufsichtspläne, Moodboards und Locations werden den jeweiligen Szenen zugeordnet und bleiben auch bei neuen Drehbuchfassungen synchron.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick

Aufsichtspläne . Szenen mit übersichtlichen Aufsichtsplänen planen: Kameras, Darsteller, Licht und Set-Elemente lassen sich maßstabsgetreu platzieren, Grundrisse können aus 3D-Scans erstellt werden.

. Szenen mit übersichtlichen Aufsichtsplänen planen: Kameras, Darsteller, Licht und Set-Elemente lassen sich maßstabsgetreu platzieren, Grundrisse können aus 3D-Scans erstellt werden. Shot Lists und Storyboards . Vollständig anpassbare Shot Lists erstellen und jede Einstellung mit dem Aufsichtsplan der jeweiligen Szene verknüpfen.

. Vollständig anpassbare Shot Lists erstellen und jede Einstellung mit dem Aufsichtsplan der jeweiligen Szene verknüpfen. Drehbuchfassungen . Die automatische Erkennung von Szenen und Figuren hält die Planungsdokumente auch bei Drehbuchänderungen synchron.

. Die automatische Erkennung von Szenen und Figuren hält die Planungsdokumente auch bei Drehbuchänderungen synchron. Locations . 3D-LiDAR-Raumscans direkt auf unterstützten iPhone- und iPad-Modellen aufnehmen oder aus Drittanbieter-Apps importieren. Drehorte mit Referenzfotos und Notizen verwalten.

. 3D-LiDAR-Raumscans direkt auf unterstützten iPhone- und iPad-Modellen aufnehmen oder aus Drittanbieter-Apps importieren. Drehorte mit Referenzfotos und Notizen verwalten. Moodboards . Bilder, Videos, animierte GIFs und Links sammeln und exportieren, für eine einheitliche Bildsprache zwischen Crew, Agentur und Kunde.

. Bilder, Videos, animierte GIFs und Links sammeln und exportieren, für eine einheitliche Bildsprache zwischen Crew, Agentur und Kunde. Sync und Zusammenarbeit. Projekte werden über iCloud zwischen macOS- und iOS-Geräten synchronisiert und lassen sich mit Teammitgliedern teilen. Alternativ kann die App vollständig offline genutzt werden.

Cadrage Studio ist für die Vorbereitung von Spielfilmen, Werbung und Musikvideos geeignet. Im Rahmen einer geschlossenen Beta-Phase wurde die App im vergangenen Jahr bereits auf mehreren Spielfilm- und Werbeproduktionen eingesetzt.

Privatsphäre und Datenschutz

Cadrage Studio speichert alle vertraulichen Daten der Drehvorbereitung ausschließlich auf den Geräten der Nutzer und in deren privatem iCloud-Account. Die Cadrage GmbH legt keine Projektdateien auf eigenen Servern ab, und die App kann vollständig offline genutzt werden; die eigene Arbeit bleibt damit jederzeit unter der Kontrolle der Nutzer. Das ist gerade für Produktionen mit strengen NDAs relevant und unterscheidet Cadrage Studio von webbasierter Pre-Production-Software. Nutzerdaten werden zudem nicht für das Training von KI-Modellen verwendet.

Verfügbarkeit

Cadrage Studio ist ab sofort im App Store für macOS und iOS erhältlich:

Die App wird im Abo angeboten, wahlweise monatlich (19,99 Euro) oder jährlich (99,99 Euro). Das Jahresabo enthält eine kostenlose 7-tägige Testphase.

Cadrage Studio kann ab sofort in laufenden Produktionen eingesetzt werden. Kommende Funktionen entwickelt das Team gemeinsam mit Filmschaffenden, die die App bereits am Set nutzen.