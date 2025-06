Wings for Life World Run 2025

TVU Networks bringt KI für das größte Laufereignis der Welt auf die Strecke.

Wie fängt man ein Rennen ein, das sich über 170 Länder, 310.719 Läufer und alle möglichen Zeitzonen erstreckt? Für das Red Bull Media House lautete die Antwort im Jahr 2025: mit der Cloud, Smartphones und einer kräftigen Dosis KI.

In Zusammenarbeit mit TVU Networks hat das Red Bull Media House den diesjährigen Wings for Life World Run mit einem besonderen, technologieorientierten Ansatz ausgestattet. Im Mittelpunkt stand ein intelligenter, KI-gesteuerter Workflow, der es einfacher denn je machte, herausragende Rennmomente und Athleten aus aller Welt zu suchen, auszuwählen und zu teilen.

Ähnlich wie im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltung in drei Teilen abgedeckt: 7 Flagship Runs, die ihr Programm und ausgewählte ISO-Feeds über TVU RPS One übertrugen, 23 App Run Events, die mit Kameras und TVU RPS One-Geräten mit sechs eingebauten 5G-Modems ausgestattet waren, und 30 App Run Events, die die TVU Anywhere-App auf Smartphones nutzten, die fortschrittliche Produktions- und Aufzeichnungsworkflows in Echtzeit ermöglichten.

Hinter den Kulissen wurden alle Video-Feeds an einen zentralen Kontrollraum in München gesendet, wo Redakteure und Journalisten den Cloud-Multiviewer von TVU Partyline nutzten, um das Geschehen in Echtzeit zu verfolgen. Sie konnten alle eingehenden Live-Feeds überwachen und die spannendsten Momente weltweit identifizieren und zwischen ihnen umschalten.

Einer der denkwürdigsten Momente des Rennens? Der Sieger des Jahres 2025 wurde nur mit einem Smartphone aufgenommen, auf dem die TVU Anywhere App lief – vollständig ferngesteuert über TVU Partyline. Über die Remote Setup-Schnittstelle konnte das Produktionsteam den Zoom, die Lautsprecherlautstärke, den Weißabgleich, die Farbtemperatur, den Farbton, den Fokus und die Belichtung einstellen und die App sogar sperren, um lokale Änderungen zu verhindern – und das alles in Echtzeit. Dieses Setup ermöglichte eine präzise Steuerung aus der Ferne und unterstreicht die wachsende Bedeutung mobiler Beiträge und die Stärke der flexiblen, Cloud-basierten Live-Produktionsinfrastruktur von TVU.

Aber der diesjährige Game-Changer? KI im Schneideraum.

Zum ersten Mal nutzte das Red Bull Media House TVU Search, um Gesichts-, Startnummern- und Logo-Erkennung in einer einzigen Schnittstelle zu kombinieren.Dies ermöglichte es den Produzenten, bestimmte Athleten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Markenmomente in den stundenlangen Live-Inhalten sofort zu finden – ohne langes Suchen oder Rätselraten.

»Mit dem neuen Appearance Board in TVU Search kann das Red Bull Media House die Anwesenheit seiner wichtigsten Athleten und Partner über alle Feeds hinweg mit nur einem Klick verfolgen«, erklärt Johannes Heckmann, Solutions Architect bei TVU Networks. »Das ist eine enorme Zeitersparnis und gibt ihnen echte Kontrolle darüber, wie Geschichten erzählt werden.«

Das anhaltende Vertrauen von Red Bull Media House in TVU Networks unterstreicht die Skalierbarkeit der Plattform für komplexe, globale Produktionen – bei gleichzeitiger schneller Anpassung an jeden Workflow und kontinuierlicher Weiterentwicklung mit neuen Funktionen, um den sich schnell ändernden Anforderungen der Live-Content-Erstellung gerecht zu werden.

Der nächste Wings for Life World Run findet am 10. Mai 2026 statt.