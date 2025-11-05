Handball-Premiere: RefCam und Easy5G bei EHF Euro 2026

Die EHF setzt bei der Endrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 erstmals die RefCam und Easy5G-Systeme von Riedel ein.

Die innovative Technologie kommt am Finalwochenende am 31. Januar und 1. Februar 2026 in Herning, Dänemark, bei den Halbfinals und Medaillenspielen zum Einsatz.

Die RefCam ist eine nur 14 Gramm leichte Kopfkamera, die direkt in das Headset der Schiedsrichter integriert wird und erstmals eine Schiedsrichterperspektive live ins Bild bringt. Ausgestattet mit Weitwinkelobjektiv, automatischer Belichtungsanpassung und elektronischer Bildstabilisierung überträgt die Kamera ihr Signal über das private 5G-Netzwerk Easy5G von Riedel live ins TV-Weltbild. Das komplette System inklusive Übertragungsbeltpack wiegt weniger als 150 Gramm und beeinträchtigt weder die Bewegungsfreiheit noch die Kommunikation der Unparteiischen.

»Die RefCam bringt die Fans näher ans Geschehen als je zuvor«, erklärte EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner. »Ihr Einsatz unterstreicht unsere Mission, modernste Broadcast-Technologie einzusetzen und das Zuschauererlebnis kontinuierlich zu verbessern – sowohl in der Arena als auch für Millionen Zuschauer weltweit.«

Gemeinsam mit dem Schiedsrichterpartner Dekra wird die EHF das aufgezeichnete Bildmaterial zusammen mit der Audio-Kommunikation der Schiedsrichter nutzen, um Fans tiefere Einblicke in die Spielleitung und die Interaktion mit den Spielern zu geben. Erste Clips werden bereits während des Turniers im Rahmen der etablierten Final-Whistle-Serie veröffentlicht.

Lutz Rathmann, CEO Managed Technology bei Riedel Communications, sagt: »Dies ist ein Meilenstein – nicht nur für Riedel, sondern für den Handball und die Sportübertragung weltweit. Zum ersten Mal überhaupt wird die RefCam außerhalb des Fußballs in einer Live-Übertragung eingesetzt, mit mehreren gleichzeitig über unser Easy5G-Netzwerk arbeitenden Einheiten.«