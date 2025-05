Bundesliga: Easy5G und RefCam Live

Riedel präsentiert Easy5G und RefCam Live bei Bundesliga-Topspiel.

Riedel hat sein Easy5G Private 5G-Netzwerk und RefCam Live Schiedsrichter-Kamerasystem erfolgreich während des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund im April eingesetzt. Das als »Der Klassiker« bekannte Duell gilt als eine der bedeutsamsten Begegnungen im globalen Fußball.

Das von der DFL (Deutsche Fußball Liga) initiierte Projekt stellt die weltweit erste Integration von Easy5G und RefCam in einer vollbesetzten Stadionumgebung dar. Mit 75.000 Fans in der ausverkauften Allianz Arena in München fand der Einsatz auf einer der wichtigsten Bühnen des Sports statt.

Das Easy5G-Netzwerk war in unter einer Stunde betriebsbereit und bewies damit, wie schnell eine hochleistungsfähige Übertragungsplattform auch ohne bereits vorhandene Stadiontechnik eingerichtet werden kann. Über die Easy5G-Infrastruktur lieferte das RefCam-Kamerasystem Live-Videos in 1080p50 aus der Perspektive des Schiedsrichters.

Auf Augenhöhe an Riedels ultraleichtem RUN-Headset montiert, erzeugte die RefCam stabilisierte, immersive Aufnahmen direkt aus der Sicht des Unparteiischen. Das Bolero S Beltpack diente der Schiedsrichterkommunikation, während das RefCam Live Beltpack hochqualitative Videobilder an den Broadcast Compound übertrug – alles diskret unter dem Trikot des Schiedsrichters verborgen.

»Die DFL trat mit der klaren Vision an uns heran, die Fußball-Übertragung mit modernster Konnektivität und immersiven Aufnahmen neu zu definieren«, so Jacqueline Voss, Executive Director Strategy and Innovation von Riedels Managed Technology Division. »Sie waren entschlossen, unsere Lösungen auf der größtmöglichen Bühne zu testen – und wir waren gemeinsam erfolgreich. Mit nur einer Easy5G-Basisstation konnten wir eine vollständige Abdeckung des Spielfelds und des Tunnels erreichen; das System funktionierte einwandfrei.«

Riedels Managed Technology Division übernahm die komplette Installation, inklusive Systemeinrichtung, Frequenzmanagement, Fernzugriffsmöglichkeiten über einen 5G-Core-Management-Port und professioneller Interaktion mit den Offiziellen vor Ort. In Bereichen außerhalb der 5G-Abdeckung – wie etwa in der Umkleidekabine des Schiedsrichters – ermöglichte Riedel eine Wi-Fi-basierte Videovorschau, die das Setup vor dem Spiel vereinfachte, ohne den Spielbetrieb zu stören.

»DFB Schiri GmbH ist immer daran interessiert die Perspektive der Schiedsrichter klarer für die Zuschauer zu gestalten, um mehr Verständnis für ihre Arbeit zu generieren«, so Alex Feuerherdt, Leiter Kommunikation und Medienarbeit, DFB Schiri GmbH. »Dies kann auch durch die Nutzung der RefCam erzeugt werden. Sie zeigt, wie der Schiedsrichter das Spiel wahrnimmt und mit den Spielern interagiert. Das ist für uns sehr wertvoll, auch für interne Schulungszwecke.«

Die RefCam-Inhalte wurden im Rahmen der Bundesliga-Sondersendung ‚Der Klassiker Unseen – Ref’s-Eye View‘ und auf den Social-Media-Plattformen der DFL gezeigt, um die Rolle der Liga als Innovationskatalysator im Weltfußball und als treibende Kraft für die Zukunft des Fan-Engagements zu unterstreichen. Die Initiative wurde im Rahmen des laufenden IFAB-Zulassungsprogramms für körpergetragene Kameras ermöglicht – unterstützt von FIFA und DFL, die sich aktiv für technologische Fortschritte im Spiel einsetzen.

»Bei der DFL sind wir ständig bestrebt, das Fanerlebnis in unseren Medienprodukten zu verbessern und in Sachen Innovation voranzugehen«, so Dominik Scholler, VP Product Management and Innovation, DFL. »Dieser Einsatz ist ein wichtiger Schritt, um zu erforschen, wie Technologien wie 5G und körpergetragene Kameras die Zuschauer näher ans Spiel bringen können als je zuvor. Die Partnerschaft mit Riedel hat es uns ermöglicht, diese Ambition in die Realität umzusetzen – schnell, nahtlos und effektiv.«