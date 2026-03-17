Anzeige

©Grass Valley/NDR
Productions

NDR: Grass-Valley-Kameras feiern Debüt bei »Die 100«

Der NDR setzte bei der Live-Produktion der Politsendung »Die 100« neue Grass-Valley-Kameras ein.

©Grass Valley/NDRBei der Polistsendung »Die 100«, bei der 100 Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftlichen Themen Stellung beziehen, kamen im Dezember 2025 erstmals die neuen Grass-Valley-Kameras LDX C180 und LDX 180 zum Einsatz – und das direkt unter Live-Bedingungen. Production Manager Mathias Kampe zieht ein durchweg positives Fazit.

©Grass Valley/NDR

Der Shading-Arbeitsplatz.

Für zwei Produktionen am 6. und 8. Dezember 2025 – eine davon live on air – entschied sich das Produktionsteam, die neuen Modelle als Steadicam bzw. Handkamera in die bestehende Infrastruktur zu integrieren, die bereits auf Grass Valleys LDX 135-Systemen in den neuen Ü-Wagen basiert. Erfahrungsgemäß bringt der Einsatz von Cinelook-Kameras zusätzliche Komplexität mit sich: Unterschiedliche Generationen oder Hersteller bedeuten oft mehr Einrichtungsaufwand und Kompromisse beim Bildabgleich. Diesmal blieb das aus.

©Grass Valley/NDR

Der NDR setzte bei der Live-Produktion der Politsendung »Die 100″« neue Grass-Valley-Kameras ein.

Die Kameras fügten sich laut Kampe reibungslos in die bestehenden Workflows ein, die Bedienung war dem Team vertraut, und bereits ab der ersten Probe war das Vertrauen in das System spürbar.

Kreativ eröffneten die Kameras neue Möglichkeiten: Eine geringere Schärfentiefe ermöglichte intensivere Bilder und eine klarere Subjekttrennung im visuell anspruchsvollen Studioumfeld – besonders in Gesprächssituationen und emotionalen Momenten ein Gewinn für das Format. 

Dabei blieb der Look jederzeit konsistent mit den übrigen LDX-Kameras, ohne aufwändige Nacharbeit beim Shading.

©Grass Valley/NDR

LDX C180 und LDX 180 kamen zum Einsatz.

Auch technisch überzeugten die Kameras: saubere, detailreiche und natürliche Bilder selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen, zuverlässige Farbwiedergabe und ein stabiler Kameraabgleich über die gesamte Produktion hinweg. Das Feedback aus Produktion und Redaktion war laut Kampe ausgesprochen positiv.

»Diese Kameras fühlen sich wie echte Broadcast-Werkzeuge im besten Sinne an«, so Kampe. »Kein Herumprobieren, kein experimenteller Aufbau, kein zusätzliches Risiko. Sie haben einfach genau das getan, was wir erwartet haben.«

Der Production Manager zeigte sich überzeugt, dass die neuen Grass Valley-Kameras künftig eine wichtige Rolle in weiteren Projekten spielen werden.

Grass ValleyKameraLiveNDR
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

©Grass Valley, NatoNATO rüstet Broadcast-Studio mit Grass Valley-Kameras auf Großaufgebot: Weitere Grass Valley Kamerazüge bei der Lang AG Lang AG investiert in Grass-Valley-Kameras Grass Valley führt LDX 135 ein

Anzeige

Most Popular

©ZDF

Milano Cortina 2026: Olympia in Italien

©TVN

TVN in Bewegung

DMC Production: Remote-Fahrzeug der nächsten Generation

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

©NEP Europe

NEP Europe: EU-03 für softwarebasierte Live-Produktion

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal

Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Praxistest: Canon C50
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved