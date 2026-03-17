NDR: Grass-Valley-Kameras feiern Debüt bei »Die 100«

Bei der Polistsendung »Die 100«, bei der 100 Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftlichen Themen Stellung beziehen, kamen im Dezember 2025 erstmals die neuen Grass-Valley-Kameras LDX C180 und LDX 180 zum Einsatz – und das direkt unter Live-Bedingungen. Production Manager Mathias Kampe zieht ein durchweg positives Fazit.

Für zwei Produktionen am 6. und 8. Dezember 2025 – eine davon live on air – entschied sich das Produktionsteam, die neuen Modelle als Steadicam bzw. Handkamera in die bestehende Infrastruktur zu integrieren, die bereits auf Grass Valleys LDX 135-Systemen in den neuen Ü-Wagen basiert. Erfahrungsgemäß bringt der Einsatz von Cinelook-Kameras zusätzliche Komplexität mit sich: Unterschiedliche Generationen oder Hersteller bedeuten oft mehr Einrichtungsaufwand und Kompromisse beim Bildabgleich. Diesmal blieb das aus.

Die Kameras fügten sich laut Kampe reibungslos in die bestehenden Workflows ein, die Bedienung war dem Team vertraut, und bereits ab der ersten Probe war das Vertrauen in das System spürbar.

Kreativ eröffneten die Kameras neue Möglichkeiten: Eine geringere Schärfentiefe ermöglichte intensivere Bilder und eine klarere Subjekttrennung im visuell anspruchsvollen Studioumfeld – besonders in Gesprächssituationen und emotionalen Momenten ein Gewinn für das Format.

Dabei blieb der Look jederzeit konsistent mit den übrigen LDX-Kameras, ohne aufwändige Nacharbeit beim Shading.

Auch technisch überzeugten die Kameras: saubere, detailreiche und natürliche Bilder selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen, zuverlässige Farbwiedergabe und ein stabiler Kameraabgleich über die gesamte Produktion hinweg. Das Feedback aus Produktion und Redaktion war laut Kampe ausgesprochen positiv.

»Diese Kameras fühlen sich wie echte Broadcast-Werkzeuge im besten Sinne an«, so Kampe. »Kein Herumprobieren, kein experimenteller Aufbau, kein zusätzliches Risiko. Sie haben einfach genau das getan, was wir erwartet haben.«

Der Production Manager zeigte sich überzeugt, dass die neuen Grass Valley-Kameras künftig eine wichtige Rolle in weiteren Projekten spielen werden.