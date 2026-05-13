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ETC Zeo beim DSDS-Finale im Kölner Coloneum

Beim Finale von »Deutschland sucht den Superstar« lieferte der Scheinwerfer spektakuläre TV-Looks – und bewies seine Tauglichkeit für mediale Großereignisse.

Nach der Halftime-Show 2025 in New Orleans hat der High End Systems Zeo ein weiteres prominentes Bühnen-Aushängeschild gefunden: das Finale der 22. DSDS-Staffel. Im Kölner Coloneum sorgten die von MLS magic light + sound bereitgestellten Zeo-Scheinwerfer für die visuelle Dynamik der Show, in der sich der 38-jährige Menowin Fröhlich vor Millionen RTL- und RTL+-Zuschauern als Sieger durchsetzte.

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Mit intensiven Farben, Wash-Looks und Eye-Candy-Effekten unterstützte das Zeo-Ensemble die Performances der fünf Finalisten. Besonders im TV-Kontext spielte der Scheinwerfer eine seiner Kernstärken aus: flimmerfreies, kamerataugliches Licht.

Technisch bietet der Zeo einen Zoombereich von 13 bis 55 Grad, eine RGBW-Engine mit über 30.000 Lumen Spitzenhelligkeit und mehr als 100 Makros, darunter Stroboskop-, Farb- und flexible Flex-Makros. Volle Schwenk- und Neigefunktion runden das Profil des Scheinwerfers ab, der trotz seiner Leistung auf Energieeffizienz ausgelegt ist.

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