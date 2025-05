Licht-Upgrade im »Milchwerk« Radolfzell mit ArcSystems von ETC

Das Milchwerk Radolfzell bietet ideale Voraussetzungen für Kongresse, Messen und Live-Events und erhielt nun ein Licht-Upgrade.

Zum insgesamt rund 2.000 Quadratmeter großen Milchwerk-Areal gehören ein großer und ein kleiner Saal (für 1.200 bzw. 200 Gäste), sechs verschieden große Tagungsräume sowie ein ästhetisch gestaltetes, über 800 Personen fassendes Foyer. Damit eignet sich das Milchwerk Radolfzell gleichermaßen für Tagungen, Konzerte und Theater sowie für Messen und Ausstellungen. Im Zuge einer umfangreichen Sanierung des großen Saals installierte die in Neuötting angesiedelte Zeiler-Technik kürzlich ein neues, auf LED-Technik basierendes Licht-System. Im Mittelpunkt stehen ETC-Leuchten der ArcSystem- und ColorSource-Familien.

Das breit gefächerte Programm der ArcSystem-Reihe hat es Hans Zeiler, Chef von Zeiler-Technik, angetan. »Ich habe eine extrem große Auswahl an Leuchten mit unterschiedlicher Farbtemperatur und Abstrahlwinkel«, sagt er, »One-Cell, Two-Cell, Four-Cell, Eight-Cell – ich kann sie quadratisch oder länglich anlegen. Das ist eine Art Baukasten, der einem alle Optionen bietet.«

So manch unterschiedliche Zusammenstellung findet sich jetzt auch im großen Saal vom Milchwerk. Für die Saalbeleuchtung sorgen 60 Stück Pro Eight-Cell (Fade-to-Warm, 2700/5000K),15 Pro One-Cell kommen in der Empore und 20 Four-Cell als Bühnen-Arbeitslicht zum Einsatz. Für die homogene Beleuchtung der optionalen Saalerweiterung (um zwei Tagungsräume) sorgen weitere 88 Pro One-Cell.

An dem Umstieg auf moderne LED-Technik kann Zeiler nur Vorteile ausmachen: »Zum einen können die ArcSystem-Leuchten hochwertiges Halogen-Licht nahezu perfekt nachbilden, zum anderen lässt sich jetzt ein deutlich helleres Licht realisieren. Und das Dimmverhalten«, sagt Zeiler, »ist perfekt – inklusive Fade-to-Warm-Effekt.« Zu guter Letzt nennt der erfahrene Licht-Profi die weitaus verbesserte Energie-Effizienz: »Wir haben es jetzt höchstens mit einem Drittel der früheren Stromkosten zu tun.«

In diese Kerbe schlägt auch die neue Vorbühnenbeleuchtung. Nach Vergleichen und Tests entschieden sich die Milchwerk-Betreiber für ColorSource Fresnel V-Scheinwerfer von ETC. Zwölf Stück des Geräts mit 5-Farben-Array kommen in diesem Bereich jetzt zum Einsatz – und sorgen wahlweise für sanfte Pastelltöne oder starke, gesättigte Farben.