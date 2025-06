ETC SiteLink – cloudbasierte Überwachungslösung

ETC präsentiert mit SiteLink eine cloudbasierte Lösung zur permanenten Überwachung von Beleuchtungs- und Riggingsystemen.

Mit SiteLink können Anwender jederzeit – und von überall auf der Welt – ETC-Systeme inklusive Licht- und Stromsteuerungen, Netzwerkgeräte, Architekturbeleuchtung und Obermaschinerie sowie RDM-Geräte von Drittherstellern überwachen und den Status der einzelnen Geräte überprüfen. SiteLink besteht aus dem physischen Produkt ETC SiteBox und dem Dienst SiteLink.

SiteLink wurde für professionelle Anwender entwickelt, die eine Festinstallation wie z.B. Theater, einen Gebäudekomplex oder eine Live-Tournee verwalten. Mit SiteLink haben Benutzer ihre Systeme im Griff: Mit Echtzeit-Warnungen und benutzerspezifischen Zugriffskontrollen sind Technik-Teams möglichen Problemen immer einen Schritt voraus. Damit ist gewährleistet, dass ETC-Systeme immer und überall ihre Top-Performance abrufen können.

»ETC SiteLink ist mehr als nur ein Überwachungstool – es ist ein aktiver Partner im Systemmanagement«, sagt Kirk Starks, Networking Product Manager bei ETC. »Von den Schaltschränken bis zu den Rigging-Leitungen bündelt ETC SiteLink die gesamte Infrastruktur in einer einzigen, intuitiven Schnittstelle, um alle relevanten Informationen per Knopfdruck von jedem Ort der Welt abzurufen.«

SiteLink ist mit der ETC SiteBox-Hardware gekoppelt, die eine sichere Verbindung zwischen dem Steuerungssystem und dem cloudbasierten ETC SiteLink-Service herstellt. SiteLink ist ein skalierbares, ganz auf die betrieblichen Anforderungen abstimmbares System. Weiterer Pluspunkt: Es wächst mit den Anforderungen. Ob einzelne Spielstätte oder ganzer Campus – SiteLink bietet bestmögliche Überwachungs-Möglichkeiten.

Zu den wichtigsten Funktionen von SiteLink gehören: Globaler Zugang (Überwachung von ETC-Konsolen, Rigging, Leistungssteuerungen und RDM-Geräten aller Hersteller, die mit ETC-Gateways verbunden sind – von jedem Ort der Welt aus); benutzerdefinierte Alarme (spezifische Auslöser: vom allgemeinen Gerätestatus bis hin zu detaillierten Problemen auf Komponentenebene); benutzerorientiertes Design (jeder Benutzer kann maßgeschneiderte Benachrichtigungen erhalten, von Textbenachrichtigungen für Techniker bis hin zu täglichen E-Mails für Vorgesetzte); organisierte Ansichten (Gruppierung von Geräten nach physischem Standort oder logischer Funktion für optimierte Übersicht); skalierbares System (flexible Preispläne und Unterstützung für mehrere Standorte machen SiteLink ideal für Unternehmen jeder Größe).