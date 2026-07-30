Brutal Güet produziert Mountain Bike World Series im Wallis

Am 18. und 19. Juli fand die Mountain Bike World Series in den Walliser Destinationen Aletsch Arena und Bellwald statt. Für die Liveproduktion des Enduro-Rennens war der Schweizer TV-Dienstleister Brutal Güet verantwortlich.

Insgesamt kamen 16 Live-Kameras zum Einsatz, das erste Live-Enduro-Rennen zu übertragen. Zwei Renndrohnen-Teams von Skynamic begleiteten die Athletinnen und Athleten entlang der Strecke. Durch den alternierenden Einsatz beider Teams ließ sich jeder Fahrer lückenlos verfolgen: Landete die Drohne eines Teams zum Akkuwechsel, übernahm das andere nahtlos den nächsten Athleten. Ergänzt wurde das Setup durch mehrere Streckenkameras mit LiveU-Anbindung sowie zahlreiche Kameras im Zielbereich – darunter System- und PTZ-Kameras, eine Beauty-Drohne, eine Bühnentotale und eine Handkamera für die Emotionen im Ziel.

Für ein einheitliches Bild shadete Brutal Güet die Canon XF705, die PTZ-Kameras sowie die Drohnen per CyanView und passte sie farblich an die Systemkameras an. Dadurch liessen sich alle Kamerabilder nahtlos in die Liveproduktion integrieren.

Eine besondere Herausforderung stellte die Zeitüberschneidung im Rennverlauf dar: Während bereits die nächsten Fahrer auf der Strecke waren, erreichten andere das Ziel. Start und Mittelteil des Rennens wurden deshalb als Re-Live in die Liveproduktion eingebunden – möglich nur durch das Zusammenspiel von Regie, Replay, Kamerateams und Technik.

In der Schweiz übertrug Blue Sport das Finale live. Die deutschsprachige Kommentierung erfolgte vor Ort in Fiesch, die französischsprachige aus dem Blue Sport Studio.

Bildergalerie der Produktion von Brutal Güet