Qvest wird neues AIMS-Mitglied

Qvest Media ist dem Interessenverband AIMS beigetreten, der sich für offene Standards im Broadcast-IP-Bereich einsetzt.

AIMS arbeitet an einer gemeinsamen Roadmap, die Medienunternehmen beim Wandel von SDI hin zu IP-basierten Strukturen unterstützen soll. Der herstellerneutrale und auf offenen Standards basierende Ansatz der dieser Roadmap soll Broadcaster und Medienschaffende dazu befähigen, Zeit und Kosten für die Adaption neuer Technologien zu reduzieren, ihre Geschäftsmodelle flexibel an das veränderte Konsumverhalten anzupassen und ihren Content entsprechend vielfältig zu positionieren.

Als neues Vollmitglied des Interessensverbands will Qvest Media als Systemintegrator hierbei dessen weltweites Engagement unterstützen. Qvest will dabei die eigenen in diesem Betätigungsfeld gewonnenen Erfahrungen und internes Know-how in die Definition und Entwicklung der IP Standards einbringen.

»AIMS ermöglicht uns einen intensiven Austausch mit internationalen Partnern, Organisationen und Vordenkern, die alle dieselbe Vision haben wie wir: Die Zukunft der Broadcast- und Medienbranche mitzugestalten und Anwender bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen«, erläutert Daniel Url, Managing Director von Qvest Media in Europa.