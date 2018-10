Stefan Gnann CEO bei Lynx

Stefan Gnann ist mit sofortiger Wirkung CEO der Lynx Technik AG. Zuvor leitete er VTS, deren Fusion mit Sono er begleitete.

Winfried Deckelmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats und ehemaliger CEO der Lynx Technik, sagt: »Ich möchte Stefan persönlich als neuen CEO im Lynx Technik Team begrüßen. Er bringt unschätzbaren Geschäftssinn, Führungsqualitäten, Technologiekenntnisse und Erfahrung mit, die er seit vielen Jahren in der Broadcast-Branche gesammelt hat. Stefan hat eine ausgeprägte Leidenschaft für Technologie und Innovation und ist hervorragend geeignet, unser Team zu leiten und die Vision von Lynx Technik zu verwirklichen. Wir haben im Laufe der Jahre eine starke Beziehung zu Stefan gepflegt, und sein Input als Kunde und Partner hat bei einer Reihe unserer wichtigsten Produktentwicklungen eine wichtige Rolle gespielt.«

In jüngster Zeit hat sich Stefan Gnann intensiv mit 4K UHD- und IP-Technologien beschäftigt und in Sendern und diversen Gremien die Standardadisierung von IP vorangetrieben, um IP-Sport- und Eventproduktionen sowie IP-Studioanwendungen zu ermöglichen.

Während seiner langjährigen Karriere in der Branche war Stefan Gnann in vielen Führungspositionen tätig. Er führt VTS Videotechnik Selhuber als Geschäftsführer und war am Ausbau des Unternehmens zu einem führenden Systemintegrator und Technologieanbieter beteiligt. Gnann war zudem maßgeblich an der Fusion zwischen VTS und Sono Studiotechnik zu SonoVTS beteiligt.

Stefan Gnann, CEO von Lynx Technik, sagt: »Eine meiner Hauptaufgaben hier bei Lynx wird es sein, mit Unterstützung unseres globalen Teams die Produktentwicklung voranzutreibe, höhere Marktanteile zu erreichen und sowohl die kurz- als auch die langfristigen Anforderungen unserer Kunden aus den Bereichen Produktion, Postproduktion, Beitrags- und Content-Distribution zu erfüllen.«