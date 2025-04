Euro Cine Expo 2025

Die Messeregistrierung und das Bewerbungsportal für den Euro Cine Award sind offen. Neu in diesem Jahr: Das Rental Village.

Vom 26. bis zum 28. Juni wird erneut die Euro Cine Expo in München stattfinden.

Die Registrierung für die Messe ist schon offen, Interessierte können sich hier registrieren.

Euro Cine Academy

Die Euro Cine Academy sammelt die Videoinhalte des geplanten Symposiums an einem Ort und bietet eine Fülle kostenloser Bildungs- und Wissensinhalte rund ums Filmemachens. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Euro Cine Award

Einer der Höhepunkte der Messe wird auch in diesem Jahr wieder die Vergabe des Euro Cine Awards durch film-tv-video.de sein, der sich in diesem Jahr für drei Kategorien öffnet und ab sofort Bewerbungen annimmt. TELTEC ist erneut Sponsor des Awards, der am Freitag Abend bei der Euro Cine Expo neben zwei weiteren Preisen des Messeveranstalters vergeben wird.

Rental Village

Eine Ergänzung der diesjährigen Euro Cine Expo ist das Rental Village. Dieser spezielle Bereich bietet Verleihfirmen und Anbietern von Equipment eine prominente Präsenz und schafft einen dynamischen Treffpunkt für Filmemacher, Kameraleute und Produktionsteams, um die neueste branchenführende Ausrüstung zu erkunden.

Das Rental Village wird die Gelegenheit bieten, direkt mit Verleihexperten in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen und die besten Lösungen für Ihre kommenden Projekte zu besprechen. Außerdem werden die Aussteller in diesem Bereich aktiv an Symposien, Networking-Veranstaltungen und Marketingplattformen beteiligt sein, was ihn zu einem Muss während der gesamten Messe macht.