LiveU baut DACH-Team aus

Thomas Fengel und Wolfgang Jauer verstärken das LiveU-Team vor Ort in Deutschland.

LiveU hat zwei neue Teammitglieder in Deutschland verpflichtet. Damit bekräftigt das Unternehmen seine Verbundenheit zum deutschsprachigen Raum. Die personelle Expansion steht im Einklang mit der globalen Strategie von LiveU, individuelle Beratung in Landessprache anzubieten und persönliche Beziehungen mit lokalen Kunden und Partnern zu vertiefen.

LiveU pflegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern. Darauf aufbauend will sich das Unternehmen künftig noch stärker darauf konzentrieren, guten Kundenservice und technischen Support aus Deutschland heraus zu bieten. Die beiden neuen Teammitglieder bringen Branchenkenntnis und Technologieerfahrung mit. Sie sollen künftig dafür Sorge tragen, dass Kunden aus dem DACH-Raum bestmöglich von LiveUs IP-basierten Videolösungen profitieren können. Mit dem LiveU EcoSystem bietet das Unternehmen ein breites Portfolio vollständig integrierter Hardware- und Cloud-Lösungen, die auf dem eigenentwickelten, patentierten Übertragungsprotokoll LRT (LiveU Reliable Transport) basieren.

Thomas Fengel verantwortet fortan das deutschsprachige Geschäft als Regional Sales Manager für DACH und die Niederlande. Er sitzt in der Nähe von Mannheim. Thomas kann auf 35 Jahre Erfahrungen im Vertrieb von HighTech-Produkten zurückblicken. So arbeitete er bereits für Philips Electronics, später NXP Semiconductors, wo er auf den Bereich Broadcast Reception (DVB-T, C & S Tuners) spezialisiert war. Im Verlauf seiner Karriere war er in verschiedenen Positionen vom Internal Sales und Area Sales Management bis hin zum Regional Sales Director tätig. Seit 2019 ist Thomas Fengel in der Broadcast-Branche aktiv, zuletzt bei AETA Audio Systems mit Fokus auf Kontribution in den Bereichen Nachrichten und Sport.

Wolfgang Jauer ergänzt von Hamburg aus das deutschsprachige Team mit Fokus auf Business Development für Sport. Sein Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die gesamte Wirtschaftsregion EMEA und APAC. Wolfgang Jauer verfügt über 20 Jahre Erfahrungen im Sport-Marketing, Host Broadcasting und der TV-Produktion von Sport-Events. Seine Karriere begann er bei Sportfive. Für den Sportvermarkter entwickelte er nicht nur das Asiengeschäft, sondern baute auch dessen Abteilung für TV-Produktionen auf, die für das Host Broadcasting internationaler Sportwettkämpfe zuständig ist. Später arbeitete er für Infront Sports und deren Tochterfirma HBS als Director Business Development für die Bereiche Production und Digital Solutions. Seine letzte Station vor LiveU brachte ihn zu Qvest Engage, einen Spezialanbieter für OTT Experience, bei dem er das internationale Business Development leitete.

Die beiden Neuzugänge finden in der DACH-Region einen Markt vor, in dem LiveU bereits weit verbreitet ist. Schon heute setzen alle großen öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sender auf die IP-basierten Videolösungen von LiveU. Die Übertragungstechnologie kommt immer häufiger auch außerhalb der klassischen Nachrichtenberichterstattung zum Einsatz: Bundesliga-Clubs nutzen LiveU Technologie genauso wie Polizeistationen, um Live-Videos sicher, zuverlässig und kosteneffizient zu übertragen.

»Wir freuen uns sehr, zwei zusätzliche Branchenexperten in unserem Team willkommen zu heißen, die unsere geschätzten Kunden und Partner im DACH-Raum unterstützen. Thomas und Wolfgang ergänzen unser bestehendes LiveU-Team in Deutschland, das Fachgebiete wie Sales Engineering, Produkt Management, Marketing und Kunden Support abdeckt. Die Neueinstellungen zahlen auf unsere Unternehmensstrategie ein, näher an Kunden in unseren Kernmärkten zu rücken. Somit sind wir in der Lage, noch schneller auf Kundenanforderungen einzugehen. Zugleich können wir sie noch zielgerichteter mit individuellen Lösungen unterstützen, die ihre Video-Workflows vereinfachen, Kosten sparen und zusätzlichen Wert für ihr Publikum stiften«, sagt Zion Eilam, VP Sales EMEA bei LiveU.