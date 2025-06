Euro Cine Awards vergeben

film-tv-video.de zeichnete bei der Euro Cine Expo Sony, One Stop Cine und Pipe Lighting mit einem Euro Cine Award aus.

Am Abend des zweiten Messetags der Euro Cine Expo überreichte film-tv-video.de die Euro Cine Awards, sponsored by TELTEC.

In diesem Jahr wurde der Award erstmals in drei Kategorien vergeben:

Camera Technology

In der Kategorie Camera Technology waren vier Produkte nominiert. Der Euro Cine Award ging an Sony für das Venice Extension System Mini.

Die Kameraerweiterung, die durch den kompakten absetzbaren Kamerakopf den DoPs viele neue Möglichkeiten und Bildperspektiven eröffnet.

Kompaktheit und Flexibilität des Systems überzeugten.

Camera Support and Grip

In der Kategorie Camera Support and Grip waren drei Produkte nominiert. Der Euro Cine Award für Grip ging an One Stop Cine für die C-Box.

C-Box ist ein Bühnenkistensystem, das die Tradition einer Apple Box auf ein neues Niveau hebt. Die einzelnen Boxen lassen sich ähnlich wie bei Logo individuell zusammenbauen und sehr flexibel einsetzen, etwa zur Unterstützung für Kameras, Lampen und Mikrofone.

Lighting Engineering

In der Kategorie Lighting Engineering waren fünf Produkte nominiert. Der Euro Cine Award ging an Pipe Lighting für die Color Pipe Cloud 99, ein heliumgefülltes Flächenlicht mit RGBWW LEDs.

Mit dem schwebenden Softlight lassen sich besonders kritische Gebäude, etwa Kirchen, Kathedralen, Museen, auf einfache Weise ausleuchten.