IBC Awards 2025: Finalists

Die Finalisten spiegeln eine Medientechnologielandschaft wider, die Cloud- und Hybridmodelle sowie zielgerichtete Transformationen in den Bereichen Content, Social Media und Nachhaltigkeit umfasst.

Die IBC hat die Finalisten für die IBC2025 Innovation Awards bekannt gegeben, mit denen Kooperationsprojekte ausgezeichnet werden, die sich mit realen Herausforderungen befassen und transformative Innovationen in den Bereichen Medien, Unterhaltung und Technologie liefern.

Die IBC Innovation Awards umfassen fünf Kategorien – Content Creation, Content Distribution, Content Everywhere, Social Impact und Environment & Sustainability – und würdigen Innovatoren in den Bereichen technische Exzellenz und sozialer Fortschritt in einer gemeinsamen Feier der globalen Fortschritte der Branche.

»Wir sind unserer Jury sehr dankbar für ihr Fachwissen bei der Auswahl der Finalisten, da das Niveau der Beiträge aus aller Welt in diesem Jahr durchweg sehr hoch war«, sagte Fergal Ringrose, Vorsitzender der Jury der Innovation Awards 2025. »Innovation schläft nie, und in diesem Jahr können wir eine klare Entwicklung weg von den durch die Covid-19-Pandemie erzwungenen technologischen Umbrüchen hin zu einer weiteren Verfeinerung der Innovation im gesamten Ökosystem der Erstellung, Verbreitung und Nutzung elektronischer Medieninhalte beobachten, die häufig durch fortschrittliche KI, hybride und cloudbasierte Workflows vorangetrieben wird.«

Die Gewinner der IBC2025 Innovation Awards werden am Sonntag, 14. September, um 18:00 Uhr MESZ auf der Hauptbühne der IBC-Konferenz im RAI Amsterdam bekannt gegeben.

Die Finalisten 2025

Content Creation

MBC, Pixtree und SK Telecom für AI-gestütztes Remastering – Kommerzialisierung eines allgemeinen AI-basierten Video-Remastering-Systems für den koreanischen terrestrischen Sender MBC in Zusammenarbeit mit den Partnern Pixtree und SK Telecom.

IP-basierter Multiviewer-Editorial- Workflow für Paris 2024 – Für die Berichterstattung von NBC Olympics über die Turnwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Über 60 Live-Quellen haben das Geschehen mit einem mosaikbasierten Redaktions-Workflow aufgezeichnet. In Zusammenarbeit mit Avid, EVS und NEP.

Deep Ocean: Kingdom of the Coelacanth – Produziert von NHK Japan in Koproduktion mit ZDF/ARTE und OceanX in Zusammenarbeit mit CMMAI, aufgenommen in 8K und 22.2-Sound, die weltweit ersten Videoaufnahmen einer Gruppe von Quastenflossern. Technische Unterstützung leisteten GOTO Aquatics, SGO und Restar.

Deep Ocean: Kingdom of the Coelacanth – Produziert von NHK Japan in Koproduktion mit ZDF/ARTE und OceanX in Zusammenarbeit mit CMMAI, aufgenommen in 8K und 22.2-Sound, die weltweit ersten Videoaufnahmen einer Gruppe von Quastenflossern. Technische Unterstützung leisteten GOTO Aquatics, SGO und Restar.

Content Distribution

Lokalisierung und Verbreitung der Crunchyroll Anime Awards – Die Veranstaltung in Tokio wurde live für die globale Anime-Community übertragen, wobei Synchronisationsstudios und skalierbares Live-Streaming kombiniert wurden. In Zusammenarbeit mit Amagi, AWS, Bridge Digital und Pixelogic.

Sky's MediaMesh, eine Transformation groß angelegter, softwaredefinierter Broadcastbetriebe – Die Sky Group integrierte die Systeme und Workflows von Rundfunkanstalten in ganz Europa, um eine API-gesteuerte, cloudnative, modulare Plattform bereitzustellen. Mit AWS, SDVI, Telestream und TMT Insights.

OBS Hybrid-Streaming für Paris 2024 – Olympic Broadcasting Services hat zusammen mit Alibaba Cloud das Live-Sport-Streaming revolutioniert, indem es eine traditionelle Pipeline mit einer direkten, cloudbasierten Verbindung vom Veranstaltungsort zum Zuschauer kombiniert hat.

, eine Transformation groß angelegter, softwaredefinierter Broadcastbetriebe – Die Sky Group integrierte die Systeme und Workflows von Rundfunkanstalten in ganz Europa, um eine API-gesteuerte, cloudnative, modulare Plattform bereitzustellen. Mit AWS, SDVI, Telestream und TMT Insights. OBS Hybrid-Streaming für Paris 2024 – Olympic Broadcasting Services hat zusammen mit Alibaba Cloud das Live-Sport-Streaming revolutioniert, indem es eine traditionelle Pipeline mit einer direkten, cloudbasierten Verbindung vom Veranstaltungsort zum Zuschauer kombiniert hat.

Content Everywhere

Claro tv+ und Omni Devices vereinen die Leidenschaft für Fußball – Mit einer Fernbedienung , auf der sich eine Taste mit dem Wappen des Lieblingsvereins des Nutzers befindet, gelangt dieser direkt zu einem Live-Spiel auf jedem Kanal oder in jeder App. Technische Unterstützung: Gracenote und Teleidea Middleware.

SVT-AV1: Alliance for Open Media, Intel und Meta – Durch die Entwicklung eines decodierungsfähigen Modus für den SVT- AV1-Software-Encoder wurde Video-Streaming auf Low-End-Mobilgeräten und Netzwerken mit geringer Bandbreite möglich.

Pilipinas Live Shorts mit vertikalem Endlos-Scroll und UGC – Diese von der OTT-Streaming-Plattform Cignal entwickelte und von Quickplay Shorts zusammen mit Twelve Labs betriebene Anwendung nutzt KI, um VOD- und Live-to-VOD-Inhalte zu identifizieren, zu clippen und neu zu formatieren und gleichzeitig UGC in den Feed der Shorts zu integrieren.

Pilipinas Live Shorts mit vertikalem Endlos-Scroll und UGC – Diese von der OTT-Streaming-Plattform Cignal entwickelte und von Quickplay Shorts zusammen mit Twelve Labs betriebene Anwendung nutzt KI, um VOD- und Live-to-VOD-Inhalte zu identifizieren, zu clippen und neu zu formatieren und gleichzeitig UGC in den Feed der Shorts zu integrieren.

Social Impact

Neurodiversitäts -Mentoringprogramm – Media Talent Manifesto leitet eine wegweisende globale Initiative zur Unterstützung neurodivergenter Fachkräfte im Medien- und Broadcastsektor. Zu den Unterstützern gehören Deluxe, Molinare und Vizrt.

-Mentoringprogramm – Media Talent Manifesto leitet eine wegweisende globale Initiative zur Unterstützung neurodivergenter Fachkräfte im Medien- und Broadcastsektor. Zu den Unterstützern gehören Deluxe, Molinare und Vizrt. Verstärkung der Stimmen aus dem Amazonasgebiet – SOUV von SNEWS ermöglicht es Nachrichtenredaktionen, über mobile Beiträge Echtzeit-Inhalte aus unterversorgten Regionen zu empfangen. In Zusammenarbeit mit Rede Amazônica.

Echtzeit-Inhalte aus unterversorgten Regionen zu empfangen. In Zusammenarbeit mit Rede Amazônica. Stärkung von Bürgerengagement und sozialer Gerechtigkeit durch Technologie – Die gemeinsam mit der American Civil Liberties Union entwickelte App »Mobile Justice« ermöglicht es Bürgern, Begegnungen mit Strafverfolgungsbehörden in Echtzeit zu dokumentieren und Beweise zur Überprüfung hochzuladen. Technische Partner sind Jotto, Quadrant2 und Wowza.

France Télévisions leistet Pionierarbeit für Transparenz und Vertrauen im Journalismus – In Zusammenarbeit mit Dalet ist der Sender der erste in der Branche, der eine C2PA-fähige Inhaltsauthentifizierung in seinem täglichen Arbeitsablauf für die Nachrichtenredaktion des Journal de 20h implementiert hat.

Environment & Sustainability

Evoke 5000B – Für Film- und Fernsehbeleuchtung von Nanlux. Liefert eine ähnliche Leistung wie eine 20.000-W-Wolframlampe bei einer LED-Leistung von 5.000 W. Reduziert den Energieverbrauch um ca. 75 % und ist batteriebetrieben. Nachhaltigkeit steht auch im Mittelpunkt des Produktionsprozesses.

Energieeffiziente UHD-Hochskalierung mit NPU-Beschleunigung für nachhaltigen IPTV-Dienst – Das koreanische Unternehmen SK Telecom hat zusammen mit Pixtree einen NPU-basierten Live-UHD-Upscaler entwickelt und in die Live-Kanäle des IPTV-Dienstes (Btv) von SK Broadband integriert, der 6,7 Millionen Abonnenten versorgt und dabei 80 % Energie einspart und jährlich 3.728 Tonnen CO₂-Emissionen vermeidet.

Green Film Shooting – Eine unabhängige Initiative der Film- und Medienbranche in Deutschland, die über ihre Plattformen innovative Lösungen verbreitet, die zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Einsparung von Ressourcen und zur Reduzierung von CO₂-Emissionen beitragen.

Green Film Shooting – Eine unabhängige Initiative der Film- und Medienbranche in Deutschland, die über ihre Plattformen innovative Lösungen verbreitet, die zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Einsparung von Ressourcen und zur Reduzierung von CO₂-Emissionen beitragen.

Im Rahmen der IBC2025 Awards werden auch die IBC International Honour for Excellence, die herausragende Beiträge zur Branche würdigt, und der Best Technical Paper, der aus den begutachteten Beiträgen der IBC-Konferenz vom 12. bis 14. September 2025 ausgewählt wird, verliehen.