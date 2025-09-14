New Media AV vertreibt Ikan International Produkte

Der Nürnberger ProVideo-Distributor New Media AV übernimmt ab September die exklusive Distribution von Ikan International in der DACH-Region, in Zentralosteuropa, in Benelux und in Nordeuropa.

Ikan International bietet ein breites Portfolio an professionellem Videoproduktions-Equipment, das auf effiziente Arbeitsabläufe und die nahtlose Einbindung in bestehende Studioinfrastrukturen ausgelegt ist. Dazu zählen PoE-Beleuchtungslösungen, NDI-Teleprompter sowie weiteres professionelles Kamerazubehör für Produktionsstudios.

Eine Säule der Partnerschaft ist das „Blue Ocean“-Produktportfolio. Es wurde entwickelt, um den technischen Aufwand bei der Installation von Studioleuchten und Telepromptern zu verringern. Dadurch werden auch die Produktionsprozesse für Studios, Broadcaster und Systemintegratoren vereinfacht.

Zum einen umfasst das Portfolio die Lyra PoE Studio Lighting Series. Die Leuchten sind als Single-Cable-Lösungen konzipiert, die Strom- und Steuerungssignale über nur ein einziges Ethernet-Kabel führen. Dadurch verkürzt sich die Installationszeit deutlich. Gleichzeitig ermöglichen die Leuchten eine netzwerkbasierte Steuerung und eine vollständige Integration ins Studio-Ökosystem.

Ein zweiter Hauptfokus liegt auf der Produktserie „Aura NDI IP Prompting Solutions”. Dabei handelt es sich um NDI-Teleprompter-Systeme und -Monitore, die Inhalte direkt über das IP-Netzwerk empfangen und wiedergeben. Sie lassen sich ohne zusätzliche Verkabelung in bestehende Studio-Workflows integrieren und ermöglichen so eine einfache und zuverlässige Kommunikation zwischen Redaktion und Moderation.

New Media AV ist ab sofort Ansprechpartner für Vertrieb und technischen Support für an Ikan International interessierte Fachhändler in der DACH-Region sowie in Zentralosteuropa, Benelux und Nordeuropa.