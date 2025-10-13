SWR startet Innovationsprojekt »Virtual Production«

Sony und der SWR kooperieren, um virtuelle Produktion in Sendestudios zu bringen.

Mit einem dreimonatigen Testbetrieb hat der SWR im September 2025 das Innovationsprojekt »Virtual Production« gestartet, das die Möglichkeiten virtueller Studioproduktion ausloten soll.

Auf einer großen LED-Wand im Baden-Badener Studio 6 entstehen virtuelle Welten – direkt vor den Kameras. Moderatorinnen, Hosts oder Schauspieler agieren vor digitalen Kulissen, die live mit den Kameras synchronisiert werden. Der Hintergrund auf der LED-Wand bewegt sich passend zur Kameraposition – und das Bild wirkt realistisch, ganz ohne Nachbearbeitung, direkt live im Studio.

Interaktive Pen-&-Paper-Show setzt neue Maßstäbe

Im Fokus der dreimonatigen Testphase steht das Format »Fehler im System«, eine interaktive Pen-&-Paper-Show, die in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Midflight Productions entsteht und neue Maßstäbe im Zusammenspiel von Gaming, Streaming und TV-Produktion in Virtual Production setzt. Pen-&-Paper-Formate sind erzählerische Rollenspiele. Ein Spielleiter führt durch die Geschichte und beschreibt Orte, Ereignisse und Nebenfiguren. Die Mitspielenden übernehmen selbst erfundene Charaktere und entscheiden, wie diese handeln – unterstützt durch ein Regelwerk und Würfel, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Am 24. und 25. Oktober 2025 verwandelt sich das Studio 6 für jeweils vier Stunden in eine dystopische Welt. Die Spielleitung übernimmt Hauke Gerdes, bekannt von Rocketbeans.tv und einer der prägenden Köpfe der deutschen Pen-&-Paper-Szene. Streamerinnen und Creator wie Daniel Budimann, KaddiTV, Uke Bosse und Haselnuuuss begeben sich auf Spurensuche. Unterstützt werden sie durch die Schauspielerin Franciska Friede und die Schauspieler Frederic Böhle & Ron Helbig. Übertragen werden die Abende am 24. und 25. Oktober jeweils ab 19 Uhr live auf twitch.tv/ard.

Anja Räßler, Creative Director bei Midflight Productions, erklärt: »Uns ist sehr daran gelegen, Pen-&-Paper für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Die Faszination des Formats liegt in der Verbindung aus epischen Geschichten, gemeinschaftlichem Spiel und spontaner Kreativität. Mit dem SWR haben wir nun den idealen Partner gefunden, um unsere Vision, klassisches Rollenspiel mit modernster Virtual-Production-Technologie zu verbinden, Wirklichkeit werden zu lassen. Die Synergie-Effekte im Team sind enorm – es macht großen Spaß, gemeinsam an dieser neuen Form der Inszenierung zu arbeiten.«

Das Pen-&-Paper-Format, das im Rahmen des Innovationsprojekts produziert wird, ist technisch ein Novum: Erstmals wird eine Mehrkameraproduktion mit drei getrackten Kameras live in Virtual Production umgesetzt. Zur Darstellung der virtuellen Hintergründe setzt der SWR auf eine moderne, 10 x 4 Meter große Crystal-LED-Verona-Wand mit dem neuen Trackingsystem Ocellus der Firma Sony, mit der der SWR in diesem Rahmen eine Entwicklungspartnerschaft geschlossen hat. Ocellus wurde speziell für Augmented-Reality- und virtuelle Produktionsanwendungen im Broadcast- und Kinobereich entwickelt. Planung, Aufbau, Einrichtung und Kalibrierung der Produktionstechnik erfolgte gemeinsam mit dem österreichischen AV-Unternehmen AV-Professional.

Michael Eberhard, SWR Direktor Technik und Produktion, sagt: »Das virtuelle Produzieren mit mehreren getrackten Kameras kann für die Medienwelt ein echter Game Changer sein – in vielerlei Hinsicht: Wir gewinnen dadurch gestalterische Möglichkeiten, werden effizienter, flexibler und sparsamer. Zudem kann die Technologie Türen öffnen für die Zusammenarbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und passt daher wunderbar in unsere Zeit. Dank des Engagements meiner Kolleginnen und Kollegen sowie der beteiligten Technologie-Partner ist es uns kurzfristig gelungen, an unserem Standort in Baden-Baden einen Versuchsaufbau zu installieren, den wir bis Jahresende ausgiebig testen werden.«

Sebastian Leske, Head of Cinema Business Development bei Sony Europe, erläutert: »Studioproduktionen stehen vor der Herausforderung, Darsteller, Moderatorinnen und Moderatoren und ein Studio-Set mit einem virtuell erzeugten Hintergrund stimmig und harmonisch zu verschmelzen. Am besten funktioniert das, wenn die einzelnen Komponenten von LED-Wand über Kameratechnik und Sensorik aufeinander abgestimmt und ein eingespieltes Team sind und eine umfassende Software-Lösung diese Komponenten in einem effizienten Workflow stimmig zusammenführt. So hat Kreativität viel mehr Raum im Fernsehstudio.«

Die sechs virtuellen Sets, in denen während des Pen-&-Papers ermittelt wird, wurden im Vorfeld im Echtzeit-Grafiksystem der Unreal Engine erstellt – eine Technologie, die aus der Computerspiel-Entwicklung stammt und zunehmend ihren Weg ins Fernsehstudio findet. Ziel ist es, reale Objekte vor der LED-Wand so einzubinden, dass sie mit den virtuellen 3D-Sets verschmelzen und die Übergänge zwischen physischer Ausstattung und digitalen Welten so realistisch wirken, dass man die Grenzen kaum noch erkennt. Durch den Parallax-Effekt, eine Designtechnik, bei der sich Objekte unterschiedlich bewegen, um eine räumliche Tiefe und einen 3D-Effekt zu erzeugen, passt sich die Darstellung des virtuellen Hintergrunds dynamisch an die Kamerabewegung an – und das übertragene Bild wirkt realistisch.

Virtual Production wird für Eigenproduktionen getestet

Mit diesem Projekt evaluiert der SWR, welche Rolle Virtual Production künftig in Eigenproduktionen spielen kann – sei es für Unterhaltung, Kultur oder Information. Ziel ist es, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch technologische Innovation zukunftsfähig zu machen und neue Zielgruppen – insbesondere auf digitalen Plattformen – nachhaltig zu erreichen.

Neben dem Pen-&-Paper »Fehler im System« werden im Projektzeitraum noch vier weitere Use Cases aus den Genres Szenische Dokumentation/Trailer, Live-on-Tape-Studioproduktion, Challenge-Format und Social-Media-Erklärformat getestet und evaluiert.