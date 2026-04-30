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Panasonic: Markus Nägele übernimmt Teamleitung

Mit Markus Nägele als neuem Teamleiter, erweiterter Sales-Engineering-Struktur und der Integration von Lumix-Kameras und Camcordern ins Projektgeschäft baut Panasonic Broadcast & ProAV seine DACH-Präsenz aus.
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Markus Nägele übernimmt die Teamleitung im Profi-Vertriebsbereich.

Panasonic Broadcast & ProAV stellt sich in der DACH-Region personell und strukturell breiter auf. Seit dem 1. April 2026 verantwortet Markus Nägele als Teamleiter das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit Nägele übernimmt ein ausgewiesener Branchenexperte die Leitung, der Panasonic seit 25 Jahren in unterschiedlichen Funktionen geprägt hat: von technischen Rollen über das europäische Produktmanagement bis hin zum Vertrieb. Unter anderem war Nägele maßgeblich an der Einführung und Weiterentwicklung von PTZ-Kameras sowie an IP-basierten Produktions-Workflows beteiligt. Seine umfassende Markt- und Technologieerfahrung bringt er nun in den weiteren Ausbau des Geschäfts ein.

Fokus auf spezialisierte Teams

Panasonic stärkt die Technologiebereiche PTZ-Kameras, Studiotechnik und die IP-Produktionsplattform Kairos. Ein spezialisiertes Team aus Vertriebs- und Sales-Engineering-Experten begleitet Partner von der Planung bis zum Betrieb.

»Die Projekte im Broadcast- und ProAV-Umfeld sind komplexer geworden. Planung und Integration erfordern heute deutlich mehr Abstimmung«, erklärt Markus Nägele. »Deshalb setzen wir bewusst auf direkte Unterstützung durch unsere Teams.« Bereits in der Planungsphase unterstützen Sales Engineers bei der Systemauslegung und Integration. In der Umsetzung begleiten sie Systemintegratoren bei Installation und Inbetriebnahme. Ziel ist eine durchgängige Betreuung von der ersten Idee bis zum laufenden Betrieb.

Persönliche Unterstützung statt Standardprozesse

Ein zentraler Unterschied liegt im Ansatz der Zusammenarbeit. Panasonic setzt auf direkte Kommunikation statt ausschließlich dokumentationsbasierter Unterstützung. »Viele Projekte lassen sich nicht allein über Datenblätter lösen. Der schnelle Austausch per Telefon oder Video-Call ist oft entscheidend«, so Nägele. Gerade in einem projektgetriebenen Markt mit individuellen Anforderungen bleibe persönliche Abstimmung ein wichtiger Faktor für Effizienz und Planungssicherheit.

Ausbau von Vertrieb und Nähe zum Markt

Parallel zur technischen Spezialisierung baut Panasonic auch seine Vertriebsstruktur weiter aus. In der DACH-Region ist eine zusätzliche Position im Key Account Management geplant, um Partner und Projekte enger zu begleiten. Ziel ist es, die bestehenden Technologiebereiche weiter zu stärken und gleichzeitig die Nähe zum Markt auszubauen.

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Partner können künftig auch Lumix-Produkte über die Profi-Abteilung beziehen.

Lumix im Professional-Portfolio

Ergänzend erweitert Panasonic sein Angebot: Partner können künftig auch Lumix-Kameras und Camcorder im Rahmen von Projekten über Panasonic Broadcast & ProAV beziehen. Der Schritt vereinfacht insbesondere gemischte Setups, da Produkte aus unterschiedlichen Bereichen über einen Ansprechpartner verfügbar sind. Die Integration erfolgt schrittweise und orientiert sich an den Anforderungen professioneller Workflows.

»Unser Anspruch ist es, unsere Partner in allen Projektphasen zu unterstützen und Komplexität zu reduzieren«, sagt Nägele. »Dafür bauen wir unsere Teams und Strukturen gezielt weiter aus.« Mit dem neuen Zugriff auf die Lumix-Produkte ist damit ein wichtiger Schritt getan.

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