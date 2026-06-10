Babelsberg soll zum Kompetenzzentrum für Medientechnologien werden

Der MTH Potsdam ist bereits auf das Gelände von Studio Babelsberg gezogen und hat im März 2026 eine zentrale Rolle im Standortmanagement der Medienstadt Babelsberg übernommen. Finanziert wird dies durch das brandenburgische Wirtschaftsministerium (MWEKE), kofinanziert von der EU und der Landeshauptstadt Potsdam. Ziel ist es, Babelsberg als Kompetenzzentrum für Medientechnologien zu etablieren.

Kernstück der Neuaufstellung ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen MTH Potsdam und Studio Babelsberg. Sie soll den Austausch zu Virtual Production, KI und Extended Reality intensivieren und Startups direkt mit Produktionsunternehmen vor Ort vernetzen. Geplant sind gemeinsame Projekte sowie Fachveranstaltungen und Workshops zum Wissenstransfer zwischen Industrie, Startups und Forschung.

Der MTH Potsdam wurde 2017 gegründet und ist ein Digital Hub für Medientechnologien. Seit März 2025 gehört er zudem zu den sechs Startup-Zentren Brandenburgs und betreut aktuell mehr als 20 MediaTech-Startups. Die Geschäftsführung liegt bei Peter Effenberg und Felix Briegel.

Jörg Bachmaier, CEO der Studio Babelsberg AG, urteilt: »Die Kooperation mit dem MediaTech Hub Potsdam eröffnet uns neue Möglichkeiten, technologische Innovation unmittelbar mit der Praxis deutscher und internationaler Film- und Serienproduktionen sowie zukunftsweisenden Projekten rund um KI und Virtual Production zu verzahnen – mit klarem Mehrwert für unsere Kunden. Babelsberg war immer ein Ort des Fortschritts. Mit dieser Partnerschaft gehen wir den nächsten konsequenten Schritt in Richtung Zukunft der Medienproduktion.«