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SMPTE macht komplette Standards-Bibliothek kostenfrei zugänglich

Nach 110 Jahren öffnet die SMPTE ihren gesamten Standards-Katalog für die weltweite Medientechnologie-Branche – dauerhaft und ohne Kosten.

Nach 110 Jahren öffnet die SMPTE ihren gesamten Standards-Katalog – dauerhaft und ohne Kosten.

Die Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) hat ihren kompletten Standards-Katalog frei zugänglich gemacht. Betroffen sind alle veröffentlichten Standards, Recommended Practices, Engineering Guidelines und Registered Disclosure Documents (RDDs) – inklusive sämtlicher künftiger Veröffentlichungen. Bislang waren viele Dokumente kostenpflichtig oder an eine Mitgliedschaft gebunden.

©SMPTE

SMPTE-Präsident Rich Welsh.

SMPTE-Präsident Rich Welsh bezeichnet die Entscheidung als reiflich abgewogenen Schritt. Angesichts von IP-basierten Workflows, KI-Authentizität und Content Provenance stehe die Branche an einem weiteren Wendepunkt. Mitglieder, Partner und die globale Standards-Community hätten deutlich gemacht: Interoperabilität ist die Grundvoraussetzung für die Zukunft der Medienbranche.

Der offene Zugang ist Teil einer umfassenderen Modernisierung der SMPTE-Prozesse. Die Organisation setzt inzwischen auf GitHub-basierte Workflows für Versionskontrolle, Issue-Tracking und Automatisierung, arbeitet mit strukturiertem HTML-Authoring und hat eine integrierte Publishing-Pipeline eingeführt, die Erstellung, Review, Validierung und Veröffentlichung von Dokumenten beschleunigt.

Raymond Yeung, SMPTE Standards Vice President, sieht darin einen Gewinn an Transparenz für den gesamten Entwicklungsprozess. Kombiniert mit der Modernisierung könne die Organisation künftig schneller auf Branchenbedürfnisse reagieren, ohne bei Qualität und Sorgfalt Abstriche zu machen.

SMPTE Standards Director Steve LLamb bringt den Nutzen auf den Punkt: Standards entfalten ihren größten Wert erst, wenn sie wirklich jeder nutzen kann, der sie braucht. Der offene Zugang stärke die Interoperabilität, reduziere Fehlinformationen und erlaube es Entwicklern, Integratoren, Herstellern und Bildungseinrichtungen weltweit, mit verlässlichen Originalquellen statt Sekundärinformationen zu arbeiten.

Die aktuellen Standards finden sich auf der Seite Recently Published Documents, der komplette Katalog steht über die SMPTE Standards Library bereit.

SMPTE
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