IBC2026 Innovation Awards: Die Finalisten stehen fest

Die IBC2026 Innovation Awards zeichnen Kooperationsprojekte aus, die reale Herausforderungen der Medien-, Entertainment- und Technologiebranche lösen. In diesem Jahr dominieren KI, Cloud-native und Software-defined Workflows, offene Standards sowie neue Ansätze für Live-Produktion, Distribution und personalisierte Zuschauererlebnisse die Bewerberfelder.

Fergal Ringrose, Vorsitzender der Jury, betont die Qualität der mehr als 120 eingereichten, bereits realisierten Innovationsprojekte und wertet dies als Beleg für die wachsende Bedeutung der Awards in der Branche. Die Jury habe sich verpflichtet, nach den Grundsätzen Innovation, Kollaboration und Partnerschaft die weltweit besten abgeschlossenen Projekte als Finalisten und spätere Gewinner auszuwählen.

Die Preisverleihung findet am Sonntag, den 13. September, um 18:00 Uhr MESZ auf der Hauptbühne der IBC Conference im RAI Amsterdam statt.

Die Finalisten 2026

Content Creation

How Collective Newsroom powers BBC India – Aufbau einer einheitlichen, mehrsprachigen Produktionsumgebung unter Zeitdruck, realisiert mit BBC und nxtedition, unterstützt von Adobe , Blackmagic Design, Calrec, Ideal Systems und Ross Video.

– Aufbau einer einheitlichen, mehrsprachigen Produktionsumgebung unter Zeitdruck, realisiert mit BBC und nxtedition, unterstützt von , Blackmagic Design, Calrec, Ideal Systems und Ross Video. Media eXchange Layer ( MXL ) – Open-Source-Initiative der European Broadcasting Union in Zusammenarbeit mit der North American Broadcasters Association, gehostet von der Linux Foundation.

( ) – Open-Source-Initiative der European Broadcasting Union in Zusammenarbeit mit der North American Broadcasters Association, gehostet von der Linux Foundation. Formula E Strategy Agent – Mit Google Cloud entwickelte KI-Architektur, die Millisekunden-Datenströme aus dem Rennbetrieb verarbeitet und komplexe Rennstrategien für Zuschauer verständlich aufbereitet. Technischer Support: Aurora Media Worldwide.

Content Distribution

Capacity that follows the live news story – Reuters ersetzt starre Kapazitäten durch ein Global-Shared-Memory-Ökosystem auf Basis von TVU Networks‘ MediaMesh für ereignisgesteuerte, API-orchestrierte Nachrichtendistribution. Partner: InSync, Kinetiq, Sony, Elecard und TAG Video Systems.

– Reuters ersetzt starre Kapazitäten durch ein Global-Shared-Memory-Ökosystem auf Basis von TVU Networks‘ MediaMesh für ereignisgesteuerte, API-orchestrierte Nachrichtendistribution. Partner: InSync, Kinetiq, Sony, Elecard und TAG Video Systems. Transforming broadcast distribution in Malaysia – TCODE (Technical Content Delivery) ist eine zentrale Plattform für Contribution und Workflow-Orchestrierung bei Radio Televisyen Malaysia, entwickelt mit Ideal Systems. Technischer Support: Blue Lucy Media, Emotion Systems und Fortinet.

– TCODE (Technical Content Delivery) ist eine zentrale Plattform für Contribution und Workflow-Orchestrierung bei Radio Televisyen Malaysia, entwickelt mit Ideal Systems. Technischer Support: Blue Lucy Media, Emotion Systems und Fortinet. Server-guided ad insertion at scale – RTBF Belgien migriert von CSAI/SSAI zu standardbasiertem SGAI, eingeführt zur FIFA-Weltmeisterschaft mit Bitmovins Player, AIPs AdBlendr, HLS-Interstitials und SVTA2053. Technischer Support: Dotscreen, Red Bee Media und Régie Média Belge.

Content Everywhere

Implementation of DTV+ in Brazil – Globo verbindet mit DTV+ die Reichweite des Free-TV mit Personalisierung und Messbarkeit digitaler Medien und führt so Broadcast und Broadband zusammen. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit von Regierung, Sendern und Industrie.

– Globo verbindet mit DTV+ die Reichweite des Free-TV mit Personalisierung und Messbarkeit digitaler Medien und führt so Broadcast und Broadband zusammen. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit von Regierung, Sendern und Industrie. The connected fan experience – Der mit Microsoft entwickelte Premier League Companion powered by Copilot verbindet 1,8 Milliarden Fans in 189 Ländern über personalisierte, KI-gestützte Konversationserlebnisse mit 30 Spielzeiten Premier-League-Content. Technischer Partner: Beyond Sport.

– Der mit Microsoft entwickelte Premier League Companion powered by Copilot verbindet 1,8 Milliarden Fans in 189 Ländern über personalisierte, KI-gestützte Konversationserlebnisse mit 30 Spielzeiten Premier-League-Content. Technischer Partner: Beyond Sport. Tilly Norwood (and the Tillyverse) – Die von Particle 6 und dessen Talent-Studio Xicoia geschaffene KI-Performerin erreichte weltweit schätzungsweise 80 Millionen Menschen mit rund 500 Millionen kumulierten Impressions.

Social Impact

AI for Good – Plattform der International Telecommunication Union, die Regierungen, Start-ups, Forschende, UN-Organisationen, Industrie, Zivilgesellschaft und Jugendliche aus über 180 Ländern zusammenbringt, um das Potenzial von KI für die Menschheit nutzbar zu machen.

– Plattform der International Telecommunication Union, die Regierungen, Start-ups, Forschende, UN-Organisationen, Industrie, Zivilgesellschaft und Jugendliche aus über 180 Ländern zusammenbringt, um das Potenzial von KI für die Menschheit nutzbar zu machen. IOC Cyber Abuse Protection Service (CAPS) – System zum Schutz von Athleten, Teams, Coaches und Offiziellen vor Online-Missbrauch bei Olympischen Spielen. Technischer Support: Signify AI.

(CAPS) – System zum Schutz von Athleten, Teams, Coaches und Offiziellen vor Online-Missbrauch bei Olympischen Spielen. Technischer Support: Signify AI. Closing the sign language gap – G&L Systemhaus bringt mit KI-Unternehmen Signapse, Softwareanbieter Norsk/id3as und CDN-Provider Akamai eine broadcast-taugliche, KI-gestützte Gebärdensprachlösung für Live- und On-Demand-Streaming auf den Markt.

Neben den vier Kategorien vergibt IBC2026 auch die IBC International Honour for Excellence für herausragende Verdienste um die globale Medienbranche sowie den Best Technical Paper Award aus den auf der IBC2026 Conference vorgestellten, peer-reviewten Fachbeiträgen.