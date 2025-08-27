Blackmagic reduziert Preise

Blackmagic Ursa Cine-Kameras in den Varianten 12K und 17K werden erheblich günstiger.

Blackmagic Design erläutert, dass man seit der Veröffentlichung der Blackmagic Ursa Cine-Kameras im vergangenen Jahr intensiv daran gearbeitet habe, die Produktionskosten zu senken, sodass die Einsparungen nun in Form von niedrigeren Preisen an die Kunden weitergeben könnten. Die unten aufgeführten Preise sind in Dollar angegeben, die Euro-Preise werden angepasst.

Die Blackmagic Ursa Cine-Kamerakits ermöglichen einen guten Einstieg in die großformatige digitale Filmproduktion und bieten Kameragehäuse, 8-TB-Medienmodul, Top-Handle, Basisplatte, Netzteil und Batterieplatte in einem robusten Pelican-Koffer.

Weitere Infos zu den Kameras gibt es hier:

Die neuen Nettopreise

• Blackmagic Ursa Cine 12K LF: vorher 14.995 $, jetzt 9.495 $

• Blackmagic Ursa Cine 12K LF + EVF: vorher 16.495 $, jetzt 10.995 $

• Blackmagic Ursa Cine 17K 65: vorher 29.995 $, jetzt 22.995 $

• Blackmagic Ursa Cine 17K 65 + EVF: vorher 31.495 $, jetzt 24.495 $