Vizrt: KI-gestützte Medien-Verwaltung wird schneller

Mit Viz One 8.1 integriert Vizrt KI-Funktionen, die Content-Erstellern helfen, Medien schneller zu erfassen, zu finden und wiederzuverwenden.

Vizrt hat mit Viz One 8.1 neue KI-gestützte Funktionen für sein Media Asset Management System (MAM) vorgestellt. Die Neuerungen zielen auf höhere Geschwindigkeit, Intelligenz und Genauigkeit bei der Medienverwaltung ab.

Broadcaster und Content-Besitzer stehen unter zunehmendem Druck, mehr Inhalte schneller und über mehr Plattformen zu liefern. Angesichts des stetig wachsenden Volumens an Rohmaterial und der Grenzen manueller Protokollierung stoßen traditionelle Workflows an ihre Grenzen.

Viz One 8.1 integriert die souveräne KI-Plattform DeepVA von Aiconix und automatisiert zentrale Schritte der Medienverwaltung. Die KI-gestützte visuelle Erkennung identifiziert und taggt automatisch Gesichter, Objekte und Szenen in Videomaterial – auch über trainierbare, individuelle Modelle.

Die automatisierte Metadaten-Generierung ersetzt die manuelle Protokollierung weitgehend. Teams können KI-generierte Metadaten prüfen, eigene Modelle für unbekannte Entitäten trainieren und optionale Qualitätsprüfungen durchführen. Die Verbesserungen sind deutlich: bis zu 50 Prozent höhere Genauigkeit bei der Protokollierung, zehnfach schnellere Logging-Workflows und fünfmal schnellere Suche und Entdeckung von Inhalten.

Viz One 8.1 basiert auf einer containerisierten Architektur, die nahtlos über On-Premises-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen skaliert. Die KI-Services von DeepVA werden sicher innerhalb jeder Viz One-Umgebung bereitgestellt, ohne dass sensible Daten die Infrastruktur verlassen müssen.