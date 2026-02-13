Qvest zeigt auf der ISE Lösungen jenseits des klassischen Broadcasts

Qvest präsentiert auf der ISE sein Portfolio im Bereich Leitstellen, Kontrollräume und Immersive Experiences. Konstantin Knauf berichtet.

Qvest spricht auf der ISE Märke jenseits des Broadcast-Kerngeschäfts an, wie Konstantin Knauf von Qvest im Gespräch erläutert.

Mobiles Studio für die Bundeswehr-Reserve

Im Zentrum des Messeauftritts stand das Mobile Studio – eine voll integrierte, vorkonfigurierte Produktionslösung im Flightcase-Format, die Qvest für den Reservistenverband der Deutschen Bundeswehr entwickelt hat.

Insgesamt lieferte das Unternehmen 16 mobile Videostudios im Kofferformat sowie zwei stationäre Systeme für die Bundesgeschäftsstellen in Bonn und Berlin. Jedes mobile System umfasst unter anderem eine 4K-Handkamera, eine steuerbare PTZ-Kamera, eine Gimbal-Kamera, einen Vorschaumonitor mit Regie-Case sowie Mikrofone, Beschallungs- und LED-Lichttechnik. Die Übertragung erfolgt über gebündelte LTE-, 5G-, WLAN- oder Ethernet-Verbindungen. Die Systeme sind in wenigen Minuten einsatzbereit und richten sich gezielt an nicht-professionelle Anwender, die ohne tiefes technisches Vorwissen hochwertige, ausfallsichere Produktionen realisieren wollen.

Referenzprojekte: Haus der Wannseekonferenz und Landesärztekammer

Darüber hinaus zeigt Qvest auf der ISE aktuelle Referenzprojekte aus dem Bereich Leitstellen und Kommunikation.

Dazu gehört die medientechnische Ausstattung des Hauses der Wannseekonferenz in Berlin, wo Qvest Broadcasttechnik in Studioqualität, eine flexible LED-Wand, Dolmetschersysteme sowie automatisierte Steuerungsszenarien implementierte. Das Seminarhaus lässt sich heute per Knopfdruck für verschiedene Veranstaltungsformate anpassen – vom Vortrag über die Videokonferenz bis zur Podiumsdiskussion. Auch hybride Events mit Live-Streaming sind möglich.

Ein weiteres Projekt ist der Eltzer Hof in Mainz, der neue Sitz der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde von Qvest mit moderner Medientechnik für Fortbildungen, Prüfungen und Konferenzen ausgestattet – darunter 98-Zoll-Displays in Seminarräumen, mobile Medienwagen und Speaker-Tracking-Systeme für hybride Veranstaltungen.

Neben diesen Projekten positioniert sich Qvest auf der ISE mit seinem Dienstleistungsspektrum als Generalunternehmer – von Beratung und Konzeptionierung über die Projektierung bis hin zur schlüsselfertigen Umsetzung von Großprojekten, etwa Leitwarten für Flughäfen und den öffentlichen Nahverkehr.