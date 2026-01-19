Logic ist Launch-Partner der AWS European Sovereign Cloud

Logic Media Solutions ist einer der offiziellen Launch-Partner für die neue AWS European Sovereign Cloud (AWS ESC).

Als Spezialist für Medienworkflows, die auf der AWS Cloud-Plattform basieren, begleitet Logic als Solution Provider Partner die Etablierung der AWS European Sovereign Cloud – speziell mit Hinblick auf diese Anwendungen.

»Dass AWS unser Unternehmen als Launch Partner für die AWS ESC aus dem Medienumfeld ausgewählt hat zeugt von Logics Expertise und dem Vertrauen, das AWS in uns setzt«, kommentiert Jens Gnad, Geschäftsführer von Logic. »Mit unserem Know-how und unserem direkten Zugang zu AWS als langjähriger Partner können wir Unternehmen bei der Wahrnehmung ihrer Sicherheitsinteressen aktiv beraten und begleiten. Unser Ziel ist es im Medienumfeld zum führenden Ansprechpartner für digitale Souveränität zu werden.«

Logic ergänzt seine Expertise zu Medienworkflows auf Basis von AWS durch Portal, das eigens von Logic entwickelte Frontend und der Orchestrator, der etablierte Medienworkflows auf AWS realisiert. Der Fokus der einzelnen Anwendungen liegt dabei auf Zuverlässigkeit und Einfachheit in der Anwendung, sodass auch User ohne Programmierkenntnisse Medienworkflows aufsetzen und managen können.

Eigenständige europäische Cloud-Infrastruktur

Viele Unternehmen aus dem Gesundheits-, Sicherheits- und Medienbereich in Europa sind als kritische Infrastrukturen eingestuft. So auch öffentliche Sendeanstalten. In Deutschland sind diese durch das BSI-Gesetz, die KRITIS-Verordnung und europäische Regelungen wie NIS2 als kritische Infrastruktur eingeordnet – konkret im Sektor Informationstechnik und Telekommunikation / Medien.

Um dem besonderen Sicherheitsbedürfnis hinsichtlich Datensicherheit eben dieser europäischen Unternehmen und im besonderen europäischer Medienhäuser gerecht zu werden, etabliert AWS die European Sovereign Cloud. Die ESC bietet die nötigen Werkzeuge, um Compliance, Performance, Sicherheit, Datenzugriffskontrolle und Resilienz zu unterstützen – bei den aktuellen und auch bei veränderten EU-Vorgaben. Die AWS ESC ist eine eigenständige und komplett unabhängige Cloud-Infrastruktur, deren Server in Brandenburg (Deutschland) beheimatet sind und die ab Mitte Januar 2026 interessierten Kunden zur Verfügung steht.

Die European Sovereign Cloud wird von drei eigens dafür gegründeten, in der EU angesiedelten und von EU-Bürgern geführten, GmbH betrieben und arbeitet komplett autark, betont AWS.

Hinsichtlich Performance bietet die European Sovereign Cloud die von AWS bekannten Benchmarks und basiert auf dem AWS Nitro System, das ein Höchstmaß an Zugriffskontrolle der in Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ausgeführten Anwendungen sicherstellt. Ein dediziertes Security Operations Center innerhalb der EU und die Zertifizierung des AWS Nitro Systems durch die unabhängige Cybersicherheitsfirma NCC Group bieten zusätzlichen Schutz.

Logic blickt auf eine lange Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen zurück – darunter Rundfunkanstalten, Ministerien und die Bundeswehr. Diese Kunden begleitet das Unternehmen nun verstärkt auf ihrem Weg zur AWS European Sovereign Cloud.