Adobe: Farbe bekennen mit KI

Color Grading war lange entweder Expertensache oder schlicht überfordernder Aufwand. Mit dem neuen Color Mode in der Premiere-Beta ändert sich das laut Anton Knoblach (Adobe) grundlegend: Die Oberfläche macht das Grading intuitiver, ohne an Tiefe zu verlieren.

Daneben zeigt Adobe Firefly Boards: ein kollaborativer Arbeitsbereich, in dem sich Ideen visuell skizzieren, B-Roll generieren und VFX-Shots im Grobentwurf anlegen lassen – als Kommunikationsmittel zwischen Kreativteams, bevor echte Produktion beginnt.

Knoblachs Kernbotschaft ist dabei klar: Es geht nicht mehr nur um einzelne Modelle, sondern um sinnvolle Workflows. KI ersetze keine kreative Arbeit – sie helfe, schneller dorthin zu kommen, wo man ohnehin hinwollte.