Effiziente Videoproduktion neu gedacht: NDI Teleprompter von ikan

»Beim Blickkontakt geht es nicht nur um Höflichkeit, sondern um neuronale Synchronität«, sagt der Kognitionspsychologe Dr. James Tanaka. »Wenn Sprecher Blickkontakt zu ihren Zuhörern halten, entsteht ein gemeinsames Erlebnis, das die Aufnahme der Botschaft sowie die emotionale Verbundenheit fördert.« Um diesen Blickkontakt bei einer Moderation zu gewährleisten, findet man in professionellen Produktionsumgebungen Teleprompter.

Videoinhalte sind heute ein zentraler Bestandteil moderner Kommunikation – ob für Unternehmensupdates, Produktlaunches oder Social Media Formate. Gleichzeitig fehlt vielen Teams die Infrastruktur eines klassischen Broadcast Studios. Genau hier setzen die NDI– Teleprompterlösungen von ikan an: Sie kombinieren intelligente Netzwerktechnologie mit hoher Bildqualität und maximaler Flexibilität für zeitgemäße, effiziente Workflows.

Im Zentrum steht die NDI-Integration, die die Übertragung von Video, Audio und Steuerinformationen über Standard Ethernet Netzwerke ermöglicht – ohne zusätzliche, kostenintensive Verkabelung. Dank PoE++ genügt ein einziges Kabel, um Stromversorgung, Daten und Tally-Signale gleichzeitig zu transportieren. Das reduziert nicht nur Setup Zeit und Materialaufwand, sondern sorgt auch für deutlich schlankere Setups.

Besonders im Unternehmenskontext zeigt sich der Mehrwert: Sprecher können ihre Inhalte souverän präsentieren und gleichzeitig natürlichen Blickkontakt mit der Kamera halten. Ob Vorstandsbotschaften, interne Kommunikation oder virtuelle Events – das Ergebnis wirkt professionell und authentisch. Die nahtlose Integration mit Tools wie Zoom, Microsoft Teams oder vMix ermöglicht zudem reibungslose Live Übertragungen. Unterstützt wird dies durch intelligente Tally-Anzeigen – ein entscheidender Faktor für sichere und fehlerfreie On Air Momente.

Ein besonderes Highlight der Ikan-Prompter sind die speziellen Modelle mit Unterstützung für PTZ-Kameras. Deren vollständig abgeschlossenes Teleprompter-Design erlaubt es der Kamera, sich frei hinter dem Glas zu bewegen. Dadurch können mehrere Sprecher mit nur einem Setup bedient werden, während die Kamera dynamisch zwischen ihnen schwenkt – ideal für Diskussionsrunden oder Interviewsituationen.

Zusätzlich überzeugt das System durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Neben Full NDI werden auch klassische Signale wie 3G SDI, HDMI, Composite und VGA unterstützt. Diese Hybridfähigkeit macht die Lösung besonders zukunftssicher und flexibel integrierbar – egal ob in bestehende Studioumgebungen oder moderne IP basierte Setups.

Die NDI-Teleprompter von ikan stehen damit für eine neue Generation der Videoproduktion: weniger Technikaufwand, mehr kreative Freiheit und ein professionelles Ergebnis auf höchstem Niveau. Für Unternehmen, Content Creator und Produktionsteams bieten sie die perfekte Balance aus Innovation, Effizienz und Qualität – und machen überzeugende On-Camera-Kommunikation einfacher denn je.