Kiloview U4: IP-Video-Dock

Das U4 IP Video Dock decodiert die gängigen Protokolle NDI High Bandwidth, NDI HX2, NDI HX3, SRT, RTSP, RTMP, UDP, RTP und HLS. Damit verarbeitet das Gerät Signale von IP-PTZ-Kameras, NDI-Geräten, Encodern, Switchern, Medienservern oder Remote-Streams innerhalb eines einzigen Hardware-Workflows.

Für Kommunikationsanwendungen wandelt das U4 die IP-Signale über USB-C um. Zoom, Teams, Google Meet und OBS erkennen das Dock damit als reguläre USB-Kamera samt Audioquelle – zusätzliche Treiber oder virtuelle Kamera-Software entfallen.

Parallel liefert das U4 über HDMI und DisplayPort Auflösungen bis 4K60. Damit lassen sich Konferenzraum-Displays, Klassenzimmer-Projektoren, Auditorium-Screens und lokale Monitoring-Stationen versorgen, ohne separate Konvertierungshardware oder lange HDMI-Kabelstrecken.

Kiloview positioniert das U4 als Lösung für gemischte IP-Video-Umgebungen in ProAV, UC (Unified Communications), Bildung und Produktion, in denen bislang mehrere dedizierte Konverter pro Signalpfad nötig waren.