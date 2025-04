Aufblasbare Softbox von DopChoice

»Airglow Frame« nennt die Münchener Firma DopChoice das neue Mitglied in der Reihe aufblasbarer Softboxen für LED-Produkte von LiteGear.

»Airglow Frame« ist auf den Einsatz mit flexiblen LED-Leuchtfeldern, darunter Produkte von LiteGear – wie die neuen Spectrum Ultra Tiles und Bi-Color Plus – konzipiert worden. Die leichte Schlauchstruktur ist zu einem rechteckigen Rahmen aufblasbar, der eine kontrollierte weiche Ausleuchtung ermöglicht. Angeboten wird das in den Abmessungen 145 x 87 x 18 cm für eine Reihe Spectrum4 bzw. 260 x 140 x 18 cm für zwei Reihen Spectrum8-Elemente. Das Produkt kann für Transport und Lagerung in der mitgelieferten Tasche nach dem Ablassen der Luft zusammengelegt werden, auch ohne die LED-Elemente herauszulösen. Mitgeliefert werden außerdem jeweils ein Diffusor und eine Handpumpe.