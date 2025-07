Mehr Kreativität mit neuem Fly-Pack

Prodigy.MC steht im Zentrum innovativer Audio-Aufnahmetechnik im Fly-Pack von Ian Charbonneaus »The Recording Project«.

Der Prodigy.MC von DirectOut ist für seinen klaren Klang bekannt und wird von Recording Engineer Ian Charbonneau in seinem ultraportablen Fly Pack-Aufnahmesystem verwendet.

»Ich bin damit aufgewachsen, meinem Vater in seinem mobilen Aufnahmestudio Le Mobile zu folgen. Seit ich fünf Jahre alt bin, fasziniert mich das Aufnehmen von Live-Musik vor Ort, und das ist bis heute so geblieben. Ich wusste schon lange, dass ich keinen Audio-Lkw bauen wollte, weil das mit viel Verantwortung und sehr hohen Kosten verbunden ist, wenn man heute ein großes Fahrzeug besitzt. Es ist viel mehr Engagement erforderlich, als sich nur auf das Aufnehmen von Musik zu konzentrieren!«

Ians Vater ist Guy Charbonneau, ein wegweisender Toningenieur, der seit 50 Jahren mit seinem rollenden Studio »Le Mobile« legendäre Alben und Soundtracks aufnimmt. Obwohl er die Leidenschaft seines Vaters für Musik teilt, haben sich die Dinge in der Musikindustrie stark verändert, insbesondere in Bezug auf Budgets und Technologie. Ian war sich immer bewusst, dass es aufgrund des geringen Bedarfs an einer so umfangreichen Infrastruktur in der modernen Musikindustrie sehr schwierig sein würde, einen modernen Truck im Stil von »Le Mobile« zu betreiben. Angesichts der vielen fortschrittlichen Technologien suchte Ian nach einer Möglichkeit, den Fokus wieder auf die Aufnahme großartiger Klänge zu lenken. Als er die Produkte von DirectOut kennenlernte, wusste er, dass er das Werkzeug gefunden hatte, mit dem er eine Idee verwirklichen konnte, die er schon seit einiger Zeit entwickelt hatte.

»Als ich sah, dass DirectOut den Prodigy.MC ankündigte, wusste ich, dass ich ihn haben musste. Es war eine großartige Gelegenheit, etwas Einfaches und Passendes zu entwickeln«, erinnert sich Ian. »Endlich konnte ich ein Fly-Pack für Aufnahmen bauen, das hochwertig, flexibel und mit vielen Kanälen ausgestattet war, aber auch tatsächlich ‚fliegen‘ konnte! Wie cool ist das denn?! Mein Design war ganz bewusst so gewählt und nicht einfach nur ein Haufen Audio-Geräte, die miteinander verbunden wurden, um am Ende ein überkompliziertes System zu erhalten. Während der Pandemie habe ich mich dann entschlossen, den Sprung zu wagen und eine Bestellung aufzugeben – das war meine Lösung.«

Der Prodigy.MC ist ein hochmoderner Audio-Konverter für verschiedene Formate, der dank seines modularen Aufbaus für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Für Ian Charbonneau war dies ein voll ausgestattetes Analog- und MADI-Setup, das ihm 64 HD-Mikrofonvorverstärkereingänge bietet, die er mit Globcon steuern und über eine MADI-Glasfaserverbindung in seine Pro Tools-Rigs einspeisen kann.

Ian Charbonneau befürchtete aber, dass sein kompaktes System nur für kleinere Projekte geeignet sein würde und sich seine Investition daher nur schwer amortisieren würde. Die gute Beziehung zum Team von DirectOut und sein Vertrauen in deren Produkte sorgten jedoch für einen erfolgreichen Ausgang. »Da ich schon seit vielen Jahren mit DirectOut und deren früheren Andiamo-Produkten arbeite, wusste ich, dass ich mit dem Prodigy.MC ein solides Arbeitstier mit hochwertigen Mikrofonvorverstärkern und Wandlern bekomme«, erklärt er.

»Ich hatte ein wenig Angst, dass ich nicht mehr die großen Aufnahmeprojekte haben würde, die ich mit Le Mobile gemacht hatte, aber das Gegenteil ist der Fall. In den vergangenen Jahren konnte ich einige ganz besondere Projekte realisieren, bei denen die Qualität der Aufnahme wirklich im Vordergrund stand. Mit meinem Fly-Pack-System habe ich meine Berufung gefunden und kann all meine Erfahrungen aus 30 Jahren Live-Aufnahmen einbringen.«

Ian Charbonneau ist Inhaber von »The Recording Project«, einem Unternehmen, das sich auf hochwertige Aufnahmen und den Mix von Live-Musikdarbietungen spezialisiert hat. Charbonneau hat mit seinem Prodigy.MC-basierten Fly Pack-System schon viele großartige Projekte aufgenommen. Seit 2023 hat er Aufnahmen für Imagine Dragons, Maná, Melissa Etheridge, Neil Young, Eric Claptons Crossroads Guitar Festival, Macklemore und zuletzt Laufey Live at the Hollywood Bowl mit dem LA Philharmonic Imax-Film, das kürzlich veröffentlichte Dreifach-Live-Album von Steve Vai, Eric Johnson und Joe Satriani G3 Reunion Tour, Cyndi Lauper Farewell Tour und Sheléa mit dem Pacific Symphony PBS Special gemacht.

»Mit meinem Fly-Pack kann ich mich wieder ganz darauf konzentrieren, großartige Sounds und die Musik mit einem sehr einfachen und effizienten System einzufangen«, sagt er. »Ich habe die Freiheit, Musik auf die beste Art und Weise mit Selbstvertrauen und Transparenz aufzunehmen, und das ist mein Ziel. Etwas wie die Projekte zu realisieren, die mir mein Prodigy.MC bisher ermöglicht hat, um meine Reise der Musikaufnahmen fortzusetzen und besondere Momente einzufangen, war seit meiner Kindheit mein Traum. Es ist einfach eine Fortsetzung davon, und DirectOut hat es möglich gemacht. Ohne den Prodigy.MC hätte ich niemals ein so effizientes Fly-Pack »fliegen« lassen und diese unglaublichen Erfahrungen machen können.«

Das erste Fly-Pack mit Le Mobile wurde vor 20 Jahren hergestellt und wog 1583 kg, sodass ein Lkw erforderlich war, um es zu transportieren. Im Vergleich dazu wiegt seine neue Version nur 200 kg und kann mit ihm auf einem Linienflug überallhin auf der Welt transportiert werden.

»Meines Wissens ist es das einzige High-End-Fly-Pack, das tatsächlich kommerziell fliegen kann«, erklärt er. »Es besteht aus fünf Koffern, dem Prodigy.MC und Vorverstärkern, zwei MADI Pro Tools für Redundanz und zwei Utility-Koffern, die alles enthalten, was ich brauchen könnte – Publikumsmikrofone, Hardware, Glasfaserkabel und sogar ein optionales Atmos-Mikrofonpaket für immersive Projekte. Ich passe den Inhalt je nach Projekt an und schicke das, was ich vor Ort brauche, vorab dorthin. Ich hoffe, mein aktuelles System im nächsten Jahr durch ein zweites Prodigy.MC auf 128 Kanäle erweitern zu können.«

Ian Charbonneau schätzt die Einfachheit von DirectOut und ist überzeugt, dass er ohne die einzigartigen Produkte dieses Unternehmens kein so optimiertes und musikalisch präzises Aufnahmesystem hätte aufbauen können.

»Ich möchte Dinge tun, die das Gefühl und die Emotionen der Musik vermitteln; mein Ziel ist es, dies einzufangen und mit den Menschen zu teilen«, fasst er zusammen. »DirectOut ermöglicht mir genau das.«