Euro Cine Expo mit Teltec Set Area

Bei der Euro Cine Expo 2025 gibt es eine besondere Neuerung – eine 70 m² große Set Area, auf der Kamera- und Lichtequipment live erlebbar sein wird.

Als »Moving Picture Expert« stellt Teltec auf 70 m² Fläche in einer Set Area Kamera-Sets mit interessanten Marken und Produkten zusammen, die Interessierte ausgiebig testen können.

Um eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Kamera/Objektiv/Licht-Setups zu gewährleisten, wird Teltec in der Mitte dieses Bereichs einen automobilen Klassiker präsentieren. So ist es möglich, Lichtspiegelungen, Strukturen und Motivtiefen mit den unterschiedlichen Kameramodellen aufzunehmen und 1:1 vergleichen zu können. Mitarbeiter stehen vor Ort auf der Set Area mit Rat und Tat zur Verfügung.

Sponsoren der Set Area sind Aputure, Arri, Atomos, Bebob, Blackmagic Design, Canon, Cartoni, DZO Film, Fujinon, Godox, Red, Sony, Swit, ZCam und Zeiss.

Teltec Networking Stand

Auf weiteren 35 m² sorgt Teltec dafür, dass es den Kunden auch kulinarisch auf der Euro Cine Expo an nichts fehlt. Die Catering-Area stellt Teltec auch seinen Herstellern zur Verfügung, die sich dort in entspannter Atmosphäre mit dem Team bei einem guten Kaffee und leckerem Essen in Ruhe austauschen können.

Tipp: Exklusive Blackmagic-Runde am 27.06.2025, 16:00 – 18:00 Uhr.

