Riedel: Ulrich Voigt wird Director Live Production Solutions

Ulrich Voigt hat die Geschäftsführung des SimplyLive-Bereichs von Luc Doneux übernommen.

Voigt bringt 28 Jahre Erfahrung im Bereich softwarebasierter Live-Produktion mit und wird sich darauf konzentrieren, die SimplyLive-Produktfamilie stärker in die Gesamtstrategie von Riedel für Live-Video-Lösungen zu integrieren und weiteres Wachstum voranzutreiben.

»Ulrich Voigt verfügt über umfassende Expertise in der Live-Produktion und Cloud-Business-Transformation. Er hat große, multidisziplinäre Teams geleitet und die Produktstrategie, das Design und die Implementierung innovativer Broadcast- und Cloud-Lösungen vorangetrieben«, erklärt Jan Eveleens, CEO Product Division bei Riedel Communications. »Sein Hintergrund, seine Führungskompetenz und strategische Vision machen ihn zur idealen Besetzung, um die Entwicklung und das Wachstum von SimplyLive fortzusetzen und dessen Rolle im Live-Video-Portfolio von Riedel zu stärken.«

Voigt war zuletzt als Global Head of Product Management and Cloud Transformation bei Vizrt tätig, wo er für die strategische Ausrichtung softwarebasierter Broadcast-Grafik-, Automatisierungs- und Live-Produktionslösungen verantwortlich war. Als Mitglied des Executive Management Teams spielte er eine Schlüsselrolle bei der Transformation des Unternehmens hin zu integrierten und cloudbasierten Lösungen sowie modernen Geschäftsmodellen.

Zuvor war Voigt Head of Design bei Qvest Media und leitete die technologische Ausrichtung von Multi-System-Lösungen für globale Beratungs- und Systemintegrationsprojekte. Davor arbeitete er als Senior Lead IT Architect für den Medien- und Entertainment-Sektor bei IBM Global Business Services.

Der Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik der TU Darmstadt ist im Raum Frankfurt ansässig und berichtet direkt an Jan Eveleens.

Voigt sagt: »Ich sehe großes Potenzial in der Kombination von SimplyLives innovativen Lösungen für Replay, Review und integrierte Produktion mit Riedels umfassendem Ökosystem für Live-Video, Audio und Intercom. Mein Fokus liegt darauf, innovative Live-Produktions- und Replay-Lösungen von Weltklasse zu liefern, die Zusammenarbeit zwischen den Teams zu stärken und nahtlose Erfahrungen für unsere Kunden zu schaffen, während wir die Rolle von SimplyLive innerhalb der Live-Video-Angebote von Riedel ausbauen.«

Nachdem Doneux SimplyLive erfolgreich in Riedel integriert hat, wird er die Verantwortung an Voigt übergeben und ab dem 1. Januar 2026 neue Möglichkeiten verfolgen. Er bleibt Riedel in beratender Funktion verbunden und gewährleistet einen reibungslosen Übergang sowie Unterstützung bei strategisch wichtigen Projekten der Riedel-Gruppe.