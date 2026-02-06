Avemio AG bereitet Insolvenzantrag der Teltec AG vor

Ziel des Verfahrens sei die Sanierung in Eigenverwaltung.

Avemio veröffentlichte am 6.2.26 eine Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 mit folgendem Wortlaut:

»Der Vorstand der Teltec AG hat heute beschlossen, im Laufe des Tages die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Teltec AG beim zuständigen Insolvenzgericht zu beantragen.

Ziel des Verfahrens ist die Sanierung in Eigenverwaltung, welche den dauerhaften Fortbestand der Teltec AG gewährleisten und im Wesentlichen durch eine Bereinigung der Finanzverbindlichkeiten eine nachhaltige Fortführung ermöglichen soll.

Obschon mit der Teltec AG seit dem Jahr 2023 ein Ergebnisabführungsvertrag besteht und es sich um eine wesentliche Beteiligung der Avemio AG handelt, erwartet der Vorstand der Avemio AG derzeit nicht, dass die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Teltec AG Auswirkungen auf die Unternehmensfortführung der Avemio AG haben wird. Da dies im Ergebnis jedoch wesentlich von dem Verlauf des beantragten Eigenverwaltungsverfahrens abhängt, wird der Vorstand der Avemio AG fortlaufend und engmaschig das Vorliegen eines etwaigen Insolvenzantragsgrundes auch auf Ebene der Avemio AG prüfen.«

Als mitteilende Person der Meldung ist Ralf P. Pfeffer aufgeführt.