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CVP will DACH-Markt erschließen

Der Broadcast-Händler CVP eröffnet eine deutsche Niederlassung und setzt dabei auf Marco Müller.
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René van der Reiden.

CVP, Händler für professionelle Video- und Broadcast-Equipment, baut seine europäische Präsenz weiter aus: Ab sofort ist das Unternehmen mit einer eigenen deutschen Operation und einem dedizierten DACH-Team am Markt aktiv. Als Sales Director holte René van der Reiden, Managing Director CVP Europe, Marco Müller für den Aufbau.

Müller startete seine Karriere als 1st Assistant Camera auf Produktionen wie »Bergdoktor« und »Rosamunde Pilcher«, arbeitete anschließend als 2nd-Unit-Kameramann und wechselte 2016 auf die kaufmännische Seite. Zuletzt war er als Senior Key Account Manager bei BPM/Teltec tätig, wo er Kunden aus Drama, Dokumentation und Corporate Production betreute.

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Der Broadcast-Händler CVP eröffnet eine deutsche Niederlassung und setzt dabei auf Marco Müller.

Vom bisherigen europäischen Hauptsitz in Belgien aus will CVP nun gezielt den deutschsprachigen Markt mit lokalem Service, schnellen Lieferzeiten, Reparatur- und Engineering-Leistungen bedienen. Besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf seinen »Used Marketplace« und seine Auktionsplattform für Gebrauchtequipment – ein Segment, das im deutschen Markt laut CVP bislang kaum besetzt ist.

»Da ich selbst lange in der Branche tätig war, kenne ich die Anforderungen unserer Kunden aus erster Hand«, sagt Marco Müller. »In dem sich heute rasch wandelnden Umfeld brauchen sie Partner, denen sie vertrauen können. Auf dem deutschen Markt besteht eine deutliche Lücke, und mein Team und ich freuen uns darauf, mit CVP unser Fachwissen einzubringen, um Kunden dabei zu unterstützen, erfolgreiche Projekte zu realisieren, ohne sich um die technischen Aspekte kümmern zu müssen.«

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