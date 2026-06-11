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Kurz und knackig – KW 24/2026
Absturz: Spidercam in Flammen. KI, Paramount/Warner: Machtkämpfe in den USA. WM-Hymnen: 2/3 aus der Retorte. Sprachtelefonie: Klassische Netze im Abwind.
Unternehmen
|Der KI-Konzern will ChatGPT umbauen und dabei Programmiertools und KI-Agenten zusammenfassen. Dies geschehe laut »Financial Times«, um im Vorfeld der beantragten Zulassung für die Börse Firmenkunden zu akquirieren.
Künstliche Intelligenz
Broadcast
Produktion
Streaming
|Der Streamer von RTL Deutschland meldet auf der Basis der AGF-Zahlen für Mai 64,11 Mio. Nutzungsstunden (+14,2% zum Mai 2025). Die Nettoreichweite wird mit 11,27 Mio. Menschen (+11,0%) angegeben.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
|Die Filmförderungsanstalt zahlt ihren »Branchentigern« nach einem Punktesystem u.a. aus Zuschauern und Festivalteilnahmen eine Referenzförderung. Produzenten (24,18 Mio. € für 115 Filme) und Kinoverleiher (14,38 Mio. € für 105 Filme) werden gewürdigt. Primus ist jeweils Constantin Film. An den Ergebnissen für Produktionen werden Regisseure und Autoren beteiligt. 600.000 € gehen erstmals für den Gleichstellungsbonus für Frauen in leitenden Positionen an 18 Filme.
Radio, Audio
|Mit dem Umzug der Popwelle und von 17 Webchannels beginnt der Wechsel von SWR-Kanälen zur neuen ARD-Plattform ARD Sounds. Die bisherige SWR3-App wurde abgeschaltet. Die Sounds-App bietet u.a. interaktive Funktionen z.B. für Hörerbeteiligung.
|In Hessen verzichtet Radio Frankfurt auf drei UKW-Sender und sendet nur noch in Frankfurt und Wiesbaden analog. Radio Bob will sieben UKW-Standorte aufgeben und mit einem Hessen-Fenster über DAB+ senden.
Netze, Frequenzen
Medienrecht, Gesetze, Urteile
|Mit Unterstützung des Fußballverbandes Uefa wurden von September 2025 bis April 2026 27.000 illegale Streaming-URLs abgeschaltet. Bei 148 Durchsuchungen wurden 86 Verdächtige identifiziert und es gab 29 Festnahmen.
Internationales
|Die BBC bleibt nach einer Studie von YouGov die meistgenutzte Medienmarke im UK. 70% der Briten nutzen deren Inhalte live oder auf Abruf, 67% Social Media und 64% Streamings.
Personalia
|Markus Schäfer bleibt bis 2030 Geschäftsführer der ZDF-Holding für (Ko-)Produktionen, Programmvertrieb, Lizenzierung und Merchandising mit dem weltgrößten Portfolio an deutschsprachigem TV-Content.
|Der französische Lösungsspezialist für ConnectedTV, Streaming und OTT verpflichtete Matthias Hahn als Vertreter für die DACH-Länder. Hahn war zuvor u.a. bei Sky, Xperi und dem Tennis Channel.
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