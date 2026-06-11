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Business

Kurz und knackig – KW 24/2026

Absturz: Spidercam in Flammen. KI, Paramount/Warner: Machtkämpfe in den USA. WM-Hymnen: 2/3 aus der Retorte. Sprachtelefonie: Klassische Netze im Abwind.
Unternehmen
Elon Musks Weltraumfirma kauft bei Google ab Oktober bis Ende Juni 2029 KI-Rechenleistung für monatlich 920 Mio. $. Ein Teil wird an Anthropic weiterverkauft. Die Deals reduzieren die Verfügbarkeit von Kapazitäten für Musks Wettbewerber OpenAI. SpaceX erwartet vom Börsengang Ende der Woche 1,8 Billionen $.
Der KI-Konzern will ChatGPT umbauen und dabei Programmiertools und KI-Agenten zusammenfassen. Dies geschehe laut »Financial Times«, um im Vorfeld der beantragten Zulassung für die Börse Firmenkunden zu akquirieren.
Künstliche Intelligenz
Das Unternehmen schlägt eine globale Pause bei der Entwicklung immer stärkerer KI-Systeme vor. Das sei nötig, »damit gesellschaftliche Strukturen mit dem technologischen Fortschritt Schritt halten können«. Jedoch müssten alle großen Wettbewerber mitmachen.
Die britische Medienbehörde testet KI-Tools, um die Effizienz eigener Prozesse u.a. der Politikentwicklung, der Forschung, des Konsultationsmanagements und der Überwachung von Standards zu erhöhen. Nur als zuverlässig und sicher bewertete Tools werden eingesetzt.
Broadcast
Arqiva will seine britischen nationalen digital-terrestrischen Sendenetze bis spätestens 2045 betreiben und Kosten senken, indem die derzeit sechs DVB-T-Multiplexe für eine neue Lizenzperiode ab 2034 in drei mit DVB-T2 transformiert werden, die 98,5% der Haushalte versorgen.
Produktion
In der 24. Minute des Fußballspiels Ungarn gegen Kasachstan in Debrecen fing das Gehäuse einer Spidercam Feuer. Daraufhin riss das Halteseil, das Gerät stürzte aus 20 Metern Höhe ab und schlug nahe der Seitenlinie und einem Kameramann ein. Zum Glück gab es keine Verletzten. Das Spiel wurde unterbrochen, bis die Feuerwehr die Trümmer entfernt hatte.
Streaming
Der Streamer von RTL Deutschland meldet auf der Basis der AGF-Zahlen für Mai 64,11 Mio. Nutzungsstunden (+14,2% zum Mai 2025). Die Nettoreichweite wird mit 11,27 Mio. Menschen (+11,0%) angegeben.
Für Streaming von Audioversionen von Artikeln und einen Audiokanal nutzt die Springer-Marke »Welt« die neue Web X Technology. Der Player unterstützt Readouts schriftlicher Artikel. Die Anwendung kombiniert Playback, vertikale Video-Unterstützung und Werbung für webbasierte Dienste.
Auf Basis der eigenen Plattform »Disney eXperience Composer« wurden vor einem Jahr Feedback-Systeme und im Oktober Pause Ads eingeführt. Mittels Ad Selector können die Zuschauer jetzt auch zwischen Werbebotschaften wählen. So will der Mauskonzern
neue Umsatz- und Gewinnmöglichkeiten schaffen.
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
Die Filmförderungsanstalt zahlt ihren »Branchentigern« nach einem Punktesystem u.a. aus Zuschauern und Festivalteilnahmen eine Referenzförderung. Produzenten (24,18 Mio. € für 115 Filme) und Kinoverleiher (14,38 Mio. € für 105 Filme) werden gewürdigt. Primus ist jeweils Constantin Film. An den Ergebnissen für Produktionen werden Regisseure und Autoren beteiligt. 600.000 € gehen erstmals für den Gleichstellungsbonus für Frauen in leitenden Positionen an 18 Filme.
Radio, Audio

 Die französische Plattform sieht sich als einziger Musikstreamer, der KI-generierte Stücke identifiziert, kennzeichnet, aus allen Empfehlungen verbannt und eine Vergütung verhindert. Im Vorfeld der Fußball-WM wurden 70% von 270 »WM-Hymnen« und 65% von 150 Titeln »Fifa World Cup 2026« als KI-Produkte identifiziert. Deezer entlarvt täglich mehr als 44% der Uploads (75.000) als vollständig KI-generiert.
Schon am 16. Juni statt 2027 werden BR24 Live und BR Verkehr im Zusammenhang mit dem Umzug von BR24 aus der Münchner Innenstadt nach Freimann eingestellt. Der Spartenkanal BR Schlager soll folgen. Die Jugendwelle Puls wurde schon Anfang des Jahres linear abgeschaltet und dafür in Freimann kein Studio eingeplant.
Mit dem Umzug der Popwelle und von 17 Webchannels beginnt der Wechsel von SWR-Kanälen zur neuen ARD-Plattform ARD Sounds. Die bisherige SWR3-App wurde abgeschaltet. Die Sounds-App bietet u.a. interaktive Funktionen z.B. für Hörerbeteiligung.
In Hessen verzichtet Radio Frankfurt auf drei UKW-Sender und sendet nur noch in Frankfurt und Wiesbaden analog. Radio Bob will sieben UKW-Standorte aufgeben und mit einem Hessen-Fenster über DAB+ senden.

Die zunehmenden UKW-Ausstiege schmerzen die beteiligten Dienstleister. Der Sendenetzer und der Anbieter von Sendetechnik bündeln daher ihre Aktivitäten für Broadcast und Antennentechnik, um ihre Radiokunden mit kostengünstigen Lösungen für das parallele Ausspiel über UKW, DAB+ und Streaming zu unterstützen.
Netze, Frequenzen
Sprachtelefonie über »klassische Netze« tritt in den Hintergrund. Die Zahl der Gesprächsminuten im Festnetz fiel von 2024 bis 2025 von 57 auf 47 Mio., im Mobilfunk von 148 auf 132 Mio. Hingegen wurden 19,6 (17,7) Mrd. abgehende Telefonate über Messenger- und Videokonferenzdienste gezählt, so die Bundesnetzagentur im Jahresbericht.
Medienrecht, Gesetze, Urteile
Das höchste deutsche Gericht hörte in mündlicher Verhandlung u.a. die drei klagenden Kabelanbieter an. Sie wollen eine Rücknahme der Streichung des sog. Nebenkostenprivilegs erreichen, wodurch die Zwangskopplung von Mieten und Rundfunk-Anschluss seit dem 1.7.2024 illegal ist.
Mit Unterstützung des Fußballverbandes Uefa wurden von September 2025 bis April 2026 27.000 illegale Streaming-URLs abgeschaltet. Bei 148 Durchsuchungen wurden 86 Verdächtige identifiziert und es gab 29 Festnahmen.
Internationales
Weil erwartet wird, dass Bundesbehörden die Mega-Übernahme von Warner Discovery durch Paramount im Sinne des US-Präsidenten ohne Auflagen durchwinken, bereiten die Behörden von mindestens zehn US-Bundesstaaten eine Kartellklage vor. Das bestätigte der Generalstaatsanwalt von Kalifornien.
AFP fordert Aufklärung über einen Angriff Israels auf Journalisten der französischen Nachrichtenagentur im Libanon in 2023. In einem TV-Interview hatte der israelische Botschafter erklärt, »die Soldaten vor Ort dachten, es handele sich um Terroristen«, was ein »Fehler« gewesen sei.
Die BBC bleibt nach einer Studie von YouGov die meistgenutzte Medienmarke im UK. 70% der Briten nutzen deren Inhalte live oder auf Abruf, 67% Social Media und 64% Streamings.
Personalia
Der SR-Rundfunkrat wählt Martin Grasmück im ersten Wahlgang mit 22 von 24 Stimmen in eine weitere sechsjährige Amtszeit als Intendant ab dem 1. Mai 2027. Grasmück hat seit seinem Studium eine SR-Laufbahn absolviert. Sein Gegenkandidat Peter Dinges erhielt 2 Stimmen.
Markus Schäfer bleibt bis 2030 Geschäftsführer der ZDF-Holding für (Ko-)Produktionen, Programmvertrieb, Lizenzierung und Merchandising mit dem weltgrößten Portfolio an deutschsprachigem TV-Content.
Der französische Lösungsspezialist für ConnectedTV, Streaming und OTT verpflichtete Matthias Hahn als Vertreter für die DACH-Länder. Hahn war zuvor u.a. bei Sky, Xperi und dem Tennis Channel.

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