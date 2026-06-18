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Kurz und knackig – KW 25/2026
Fußball: Quotenrekord. Musk: Billionär als Gewaltanstifter? SAFENet: Bündnis für souveräne Netze. Pig: ORF-Chef. Experten: Schutzkonzept statt Verbote. DNA-Novelle: Netzneutralität erhalten.
Unternehmen
|Unter neuer Führung beginnt ein massiver Stellenabbau mit hunderten Stellen in der Nachrichtenredaktion. Dort arbeitet etwa ein Viertel der 20.000 Beschäftigten. »Financial Times« rechnet mit 2.000 Entlassungen, um ein Zehntel der Ausgaben zu sparen.
|Der Kölner Produktionsdienstleister Act Headquarter Media GmbH meldete wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung Insolvenz an. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist RA Gollnick, Köln.
Broadcast
Fußball (inter)national
|Das 7:1 der deutschen Mannschaft gegen Curaçao sahen laut AGF-Forschung im Schnitt 23,43 Mio. Zuschauer (70,2%) im ZDF; den Vorlauf ab 18 Uhr schalteten 11,48 Mio. ein. Die werberelevanten Zielgruppen waren mit 81,5% bzw. 63,9% beteiligt. 10 Mio. sahen in Deutschland das Eröffnungsspiel Mexico vs. Südafrika. Der US-Auftakt gegen Paraguay hatte dort bei Fox, Tubi und Fox One knapp 10 Mio. Zuschauer. Diesen Rekord des US-Fußballs ergänzen neun Mio. Zuseher dreier spanischsprachiger Kanäle.
|Die Telekom-Plattform stattet die Übertragungen aller 104 WM-Spiele – rund 1.000 Programmstunden – mit Dolby Vision und Dolby Atmos aus. UHD und HDR sowie Low-Latency-Streaming sollen die Wertigkeit des Angebots unterstreichen.
|Der weltweit aktive Dienstleister produziert den internationalen Feed der 63 DFB-Pokalspiele der Herren in der Saison 2026/27. Englischsprachige Kommentare, Grafiken und Zusatzcontent werden remote aus London zugefügt.
Streaming
Künstliche Intelligenz
|Die Bundesnetzagentur wird künftig zentrale Anlaufstelle für die KI-Regulierung. Damit setzt der Bundestag die europäische KI-Verordnung um: Nationale Institutionen sollen Verbraucher schützen und einen verantwortungsvollen Umgang mit KIs fördern.
Ghostwriting
Filme & Förderungen, Festivals & Kinos
Radio, Audio
|Die Zweiländeranstalt sortiert ihre Digitalprogramme und führt fünf neue Themen-Streams für SWR1 und zwei für SWR4 ein. Der UKW-Füllsender 98,6 MHz Vaihingen/Enz für SWR Kultur wurde abgeschaltet.
|Spaniens ÖR-Familie will DAB+ u.a. mit bis zu sechs exklusiven Wellen vorantreiben. Nach 20 Debattenjahren liegt ein Einführungsplan der Regierung vor. RTVE soll bis 2029 80% und vernetzte Fahrzeuge versorgen.
Medienpolitik
Medienrecht, Gesetze, Urteile
Internationales
|In der »Sovereignty Alliance for European Network Technology« wollen die Hersteller Fritz, Devolo, Lancom und TDT die Regulierung der Netzwerktechnik im Sinne der digitalen Unabhängigkeit Europas forcieren. 93% des europäischen Webverkehrs laufen über Router, den Markt besetzen zu 40% jedoch chinesische Hersteller. Eine »Router and Network Technology Security Toolbox« soll europaweit Sicherheit und Kontrolle der Netze vorbereiten.
|Laut »Center for Countering Digital Hate« (London) teilte Elon Musk zahlreiche Beiträge rechtsextremer Aktivisten auf X und generierte für sie 64 Mio. Aufrufe. Laut einem weiteren Bericht der NGO vervierfachten sich auf Facebook die gewalttätigen Drohungen gegen US-Kongressabgeordnete, nachdem Meta im Januar 2025 die Moderation herunterfuhr.
|Kanada folgt dem australischen Vorbild und will Jugendlichen unter 16 den Zugang zu Social Media versperren sowie die Kontrolle KI-erzeugter Inhalte regulieren. »Die Sicherheit von Kindern darf kein bloßer Nebengedanke sein«, so die Regierung.
Personalia
|Clemens Pig, seit 2016 CEO der Nachrichtenagentur APA, wurde mit 21 von 35 Stimmen des Stiftungsrats zum Generaldirektor der ÖR-Anstalt Österreichs gewählt. Er übernimmt am 1.1.2027 von Ingrid Turnher, die seit März als Interimschefin fungiert.
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