TSL kündigt Hummingbird an

Hummingbird, das interoperable Ökosystem aus Steuerungs- und Überwachungsanwendungen und Schnittstellen, soll die Effizienz zu steigern und die Komplexität in modernen Rundfunk- und AV-Umgebungen reduzieren.

TSL Hummingbird vereint die Stärken der bewährten Lösungen von TallyMan und DNF Controls und startet mit 15 modularen Anwendungen, die unabhängig voneinander als Erweiterungen der bestehenden Infrastruktur eingesetzt, als vorgefertigte Toolkits erworben oder zu kompletten Steuerungs- und Orchestrierungs-Workflows kombiniert werden können. Das Ökosystem wird schrittweise weiterentwickelt, wobei kontinuierlich neue Protokolle, Anwendungen und Integrationen sowie Soft- und Hard-Panel-Schnittstellenoptionen hinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass es offen, zukunftssicher und anpassungsfähig an neue Standards und sich wandelnde Kundenbedürfnisse bleibt.

Im Kern legt TSL Hummingbird den Schwerpunkt auf Interoperabilität und bietet intuitive Steuerung, Überwachung und IP-Routing-Orchestrierung in Umgebungen mit mehreren Anbietern. Es unterstützt die Überbrückung von SDI-, ST 2110- oder NDI-Workflows und bietet die Freiheit, verschiedene Technologien zu integrieren, ohne an einen einzigen Anbieter gebunden zu sein. Dies gewährleistet, dass Betreiber in zunehmend konvergenten AV- und Broadcast-Umgebungen effizient arbeiten können.

Hummingbird führt drei neue Funktionen für TSL ein: NDI Source Tally, Orchestration und Erweiterungen der unterstützten Protokolle, darunter weitere Grass Valley-Protokoll-Lizenzen. NDI Source Tally überträgt Tally über SDI und NDI für hybride Anlagen. Orchestration ist eine herstellerneutrale, NMOS-native IP-Routing-Steuerungsschicht, die Betreibern SDI-ähnliche Workflows präsentiert und gleichzeitig die Echtzeitsteuerung von 2110-Medienflüssen ermöglicht. Die neuen Protokoll-Lizenzen erweitern die native Grass Valley-Integration für das Routing verschiedener Anbieter. Zusammen beschleunigen diese Ergänzungen die vorhersehbare, risikoarme Migration zu IP, indem sie die Umschulung reduzieren, bestehende Routing-Steuerungen und Bedienfelder beibehalten und das Routing und Failover verschiedener Anbieter gewährleisten.

Die Anwendungen von TSL Hummingbird sind auf maximale Flexibilität bei der Bereitstellung ausgelegt, sei es auf handelsüblichen Servern (COTS), in Cloud-Umgebungen oder über die proprietäre Hardware von TSL. Das Ökosystem unterstützt eine breite Palette von herstellerunabhängigen Soft- und Hardpanels, einschließlich der umfangreichen Auswahl an HMI-Schnittstellen von TSL Hummingbird, wodurch die Anpassung an bestehende Infrastrukturen vereinfacht wird.

Diese flexible Architektur ermöglicht es Kunden, vollständig maßgeschneiderte Workflows mit den Tools ihrer bevorzugten Anbieter zu erstellen. Das Ergebnis sind eine verbesserte Systemeffizienz, eine erhöhte Betriebssicherheit und eine optimierte Teamleistung, was insgesamt zu einer höheren Kapitalrendite beiträgt.