Logic Media Solutions und Skyline Communications starten DataMiner Managed Service auf AWS.

Logic Media Solutions und Skyline Communications bringen DataMiner als Managed Service auf AWS und nutzen dabei den Managed Service »AWS Media Concierge« von Logic. Damit erhalten Medienunternehmen eine optimierte Lösung für die Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung ihrer DataMiner-Umgebungen in der Cloud.

Vollständig verwalteter DataMiner auf AWS

»Unsere Kunden wünschen sich Flexibilität und Cloud-native Skalierbarkeit ohne zusätzliche Komplexität«, so Jens Gnad, Managing Director bei Logic.

»Indem wir DataMiner als Managed Service auf AWS anbieten, beseitigen wir die Infrastrukturprobleme, sodass sich unsere Kunden auf die Verbesserung ihrer Arbeitsabläufe und die Innovation ihres Geschäfts konzentrieren können. Zusammen mit Skyline und AWS bieten wir nun ein vollständiges Ökosystem, vom Workflow-Design bis zum täglichen Betrieb.«

Das vollständig von Logic Media Solutions verwaltete Cloud-Angebot umfasst professionelle Dienstleistungen für das Design, die Integration und den Betrieb maßgeschneiderter Lösungen, die die DataMiner-Plattform von Skyline mit AWS Media Services und der zugehörigen Cloud-Infrastruktur kombinieren.

»Logic Media Solutions ist der richtige Partner für diese Initiative«, kommentiert Lars von Oertzen, Business Development Director bei Skyline Communications.

»Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Cloud-Architektur und Broadcast-Integration und kann auf eine seit 2012 bestehende Partnerschaft mit AWS zurückblicken, in deren Rahmen es den Status eines AWS Advanced Partners und die Media & Entertainment Services Competency erlangt hat. Die ISO27001-Zertifizierung und das Team aus zertifizierten AWS Solution Architects bilden zudem die Grundlage für eine sichere und skalierbare AWS-Umgebung mit fachkundiger Implementierung und kontinuierlichem Support.«

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Das Managed-Service-Angebot von Logic auf AWS ergänzt die Vision von Skyline für offene, modulare und skalierbare DataMiner-Implementierungen perfekt. Skyline bietet zwar bereits eigene Azure-basierte Managed Services an, doch die neue AWS-Option macht es Medienunternehmen noch einfacher, DataMiner in der Cloud einzusetzen, und zwar mit derselben Zuverlässigkeit und Leistung, die sie von lokalen Umgebungen erwarten.

»Der Umstieg auf die Cloud gibt Medienunternehmen die Flexibilität, sich schnell an Veränderungen anzupassen. Durch den Betrieb von DataMiner als Managed Service müssen sich die Teams nicht mehr um die Wartung der Infrastruktur kümmern und können sich stattdessen darauf konzentrieren, ihre Abläufe besser, schneller und kostengünstiger zu gestalten. Und genau darum geht es bei xOps«, fasst Lars von Oertzen zusammen.