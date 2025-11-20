AWS stellt Elemental MediaConnect Router vor

Die neue Funktion ermöglicht es Rundfunkanstalten und Content-Anbietern, Live-Videos dynamisch zwischen Quellen und Zielen im AWS-Netzwerk zu routen.

Mit MediaConnect Router wird die Erstellung und Verwaltung komplexer Live-Video-Workflows in der Cloud grundlegend vereinfacht. Die bisherige Notwendigkeit, die Infrastruktur bei sich ändernden Routing-Anforderungen neu zu konfigurieren, entfällt. Die Lösung unterstützt anspruchsvolle Szenarien wie das Umschalten zwischen primären und Backup-Feeds, das unabhängige Routing regionaler Varianten sowie die Verwaltung mehrerer Feeds für umfassende Berichterstattung.

Der Router optimiert die Content-Bereitstellung über das AWS-Netzwerk und reduziert im Vergleich zu Standard-Übertragungstechnologien die Transportlatenz bei gleichzeitig verbesserter Zuverlässigkeit der Paketauslieferung. Die vollständig verwaltete Lösung ermöglicht Routing zwischen Ein- und Ausgängen in allen unterstützten Regionen sowie zwischen privaten und öffentlichen Endpunkten. Zudem entfallen operativer Aufwand und Kosten für ungenutzte Kapazitäten.

MediaConnect Router ist ab sofort über die MediaConnect-Konsole, die MediaConnect-API oder das AWS CDK nutzbar. Die Lösung funktioniert eigenständig oder parallel zu bestehenden MediaConnect-Flows und lässt sich in größere Video-Workflows mit AWS Elemental integrieren – einer Produktfamilie von Medien-Services für die Verarbeitung, Monetarisierung und Bereitstellung von Videos in höchster Qualität im globalen Maßstab.