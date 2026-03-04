AWS kündigt Elemental Inference an

AWS hat heute AWS Elemental Inference vorgestellt – einen vollständig verwalteten KI-Service, der Live- und On-Demand-Videoinhalte automatisch für mobile Zielgruppen aufbereitet. Der Service richtet sich an Broadcaster und Streamer, die ihre Inhalte ohne manuelle Nachbearbeitung oder KI-Expertise auf Plattformen wie TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts ausspielen möchten.

Das Problem: Landscape trifft auf Mobile-First

Die meisten Live-Übertragungen werden nach wie vor im Querformat produziert – optimiert für TV und Desktop.

Die Konvertierung in das vertikale Format (9:16) für mobile Plattformen erfordert bisher zeitaufwändige manuelle Schnittarbeit, wodurch Broadcaster virale Momente verpassen und Zuschauer an mobile-first Plattformen verlieren.

Wie der Service funktioniert

AWS Elemental Inference analysiert Videostreams in Echtzeit und wendet KI-Optimierungen automatisch und ohne menschliches Eingreifen an. Die Verarbeitung erfolgt parallel zum laufenden Stream mit einer Latenz von nur 6–10 Sekunden – deutlich schneller als traditionelle Post-Processing-Ansätze, die Minuten benötigen. Das Prinzip »process once, optimize everywhere« ermöglicht es, mehrere KI-Features gleichzeitig auf denselben Stream anzuwenden, ohne Inhalte mehrfach verarbeiten zu müssen.

Der Service integriert sich nahtlos in AWS Elemental MediaLive, sodass bestehende Video-Architekturen nicht angepasst werden müssen. Die zugrunde liegenden Foundation Models werden automatisch aktualisiert – dedizierte KI-Teams sind nicht erforderlich.

Features zum Launch

Zum Start bietet AWS Elemental Inference zwei Kernfunktionen:

Die automatische Vertical-Video-Erstellung, bei der KI-gestützte Cropping-Technologie Landschaftsaufnahmen intelligent in vertikale Formate umwandelt und dabei automatisch relevante Motive und Aktionen im Bild hält.

Die automatische Clip-Generierung, die Highlights aus Live-Inhalten erkennt und extrahiert – etwa spielentscheidende Szenen im Sport – und so den manuellen Schnittaufwand von Stunden auf Minuten reduziert.

Verfügbarkeit und Preismodell

AWS Elemental Inference ist ab sofort in vier AWS-Regionen verfügbar: US East (N. Virginia), US West (Oregon), Europe (Ireland) und Asia Pacific (Mumbai). Die Abrechnung erfolgt nutzungsbasiert ohne Vorabkosten, was eine flexible Skalierung bei Großereignissen ermöglicht. AWS kündigt an, den Service im Laufe des Jahres um weitere Features zu erweitern, darunter eine tiefere Integration mit bestehenden Elemental-Services und neue Monetarisierungsfunktionen.