LPX500: Analyse-Tool für Mehrkamera-Produktionen

Leader präsentiert mit dem LPX500 ein neues Mess- und Analysegerät, das speziell für Kamera-Shading, Live-Produktion und Broadcasttechnik entwickelt wurde.

Das LPX500-System soll Profis dabei unterstützen, in Multikamera-Umgebungen absolute Gleichmäßigkeit und hohe Produktionssicherheit zu gewährleisten.

Der LPX500 bietet umfassende Überwachungsfunktionen für Waveform, Vektorscopes und HDR-Signale, sodass Belichtung, Kontrast und Farbmessung in 4K- und HDR-Workflows schnell und präzise beurteilt werden können.

Besonders bei gemischten Setups aus SDI- und ST 2110 IP-Quellen verschafft das Gerät eine einheitliche Ansicht aller Signalpfade. Nutzer können Formatkonsistenz prüfen, Timing verifizieren, Bildintegrität überwachen und Farbprobleme erkennen, bevor sie auf Sendung gehen.

Warum der LPX500 für Kamera-Shader besonders interessant ist:

Echtzeitanalyse mehrerer Kameras: Vier voll ausgestattete, unabhängige Analysekanäle ermöglichen die gleichzeitige Überwachung mehrerer 4K-Feeds – ideal für Live-Events und präzise Farbanpassungen.

IP-ready: Für moderne Produktionsumgebungen validiert das Gerät ST 2110-Streams, überprüft Redundanzen und unterstützt umfassendes Monitoring in IP-basierten Workflows.

HDR-Monitoring auf Profiniveau: Ein optionales HDR-Toolset erlaubt die präzise Bewertung von Dynamikumfang, Belichtung und Farbgenauigkeit in aktuellen HDR-Produktionen.

Neues RGB-Vektor-Messgerät: Das optionale Diamond-Display unterstützt die Überwachung von Farbraumverletzungen, inklusive konfigurierbarer Alarmfunktionen und EBU-R103-Grenzwerten.

Flexible Steuerung: Bis zu 16 Instrumentenlayouts pro Bildschirm, großzügige Displayflächen und ein zusätzliches 8-Zoll-Touchdisplay per USB-C sorgen für effizientes Arbeiten.

Mit diesem Funktionsumfang positioniert sich der LPX500 als leistungsstarkes Werkzeug für alle, die in der Live-Produktion höchste Bildqualität und zuverlässige Signalüberwachung benötigen.