Riedel: 5G-Lösung Easy5G

Easy5G vereint Wirtschaftlichkeit mit Performance und stellt eine smarte Alternative zu herkömmlichen Private-5G-Lösungen dar. Andreas Mohnke stellt während der ISE die Lösung von Riedel Communications vor.

Easy5G von Riedel Communications macht leistungsfähige Konnektivität für Unternehmen jeder Größe zugänglich. Das System ist in weniger als 60 Minuten vollständig einsatzfähig – dank intuitivem Setup-Prozess und web-basierter Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu bisherigen Lösungen sind weder Dark Fiber noch 5G-Spezialisten erforderlich: Ein Standard-Switch und grundlegendes IT-Know-how genügen.

Das Easy5G-System besteht aus lediglich drei Komponenten: einem Core, einer oder mehreren Base Stations sowie SIM- oder eSIM-Karten. Die Lösung bietet Zuverlässigkeit mit niedriger Latenz und stabiler Performance, speziell entwickelt für Broadcast-, Event- und Industrieanwendungen.

Andreas Mohnke zeigt im Video die Virtual Smart Panel Lösung, die drahtlose Verbindungen mit Artist-Intercom-Systemen über Smartphone-Apps für Android und iPhone ermöglicht. Nutzer haben damit ein vollständiges Intercom-Panel direkt in der Hosentasche.

Anders als öffentliche 5G-Dienste setzt Easy5G auf dedizierte Frequenzen für maximale Performance auch bei hoher Nutzerdichte. Leistungsstarke Outdoor-Zellen ermöglichen eine großflächige Abdeckung mit weniger Basisstationen als bei WLAN-Lösungen. Dank konfigurierbarer Uplink-/Downlink-Verhältnisse lassen sich Uploads priorisieren – entscheidend für Live-Videoübertragungen.

Das System wurde bereits erfolgreich im Praxiseinsatz getestet: Bei der Sessionseröffnung am 11.11. auf dem Heumarkt übertrug der WDR in Kooperation mit Haivision das Event. Dabei kamen zwei Schulterkameras und zwei iPhone-Apps zum Einsatz, die über das private 5G-Netz verbunden waren.

Ob als feste Installation im Broadcast-Compound oder temporäres Netzwerk für Großveranstaltungen – Easy5G passt sich flexibel an und macht Private-5G-Netze erstmals für den breiten Markt nutzbar, betont Andreas Mohnke.