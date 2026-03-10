Atomos zeigt Shogun AV-19

Atomos hat auf der ISE 2026 den Shogun AV-19 vorgestellt – einen rack-montierbaren 19-Zoll-Monitor-Recorder-Switcher in 4K HDR für professionelle Live-Produktion und Broadcast. Das Gerät im 7HE-Format richtet sich an Studios und Außenübertragungen.

Der Shogun AV-19 zeichnet sich durch simultane ISO-Aufzeichnung von bis zu vier SDI-Kamerasignalen plus einem Programmausgang aus. Als Codecs werden Apple ProRes, ProRes RAW und Avid DNx unterstützt, mit bis zu 10-Bit 4:2:2-Qualität und Auflösungen bis 8Kp60. Gespeichert wird intern auf CFexpress-Karten oder extern per USB-C.

Das 4K-HDR-DCI-P3-Display bietet umfangreiche Monitoring-Tools wie EL Zone Falschfarbe, Focus Peaking, Waveform, Log-to-LUT-Anzeige, HDR-to-Rec.709-Konvertierung und Quad-View-Monitoring. Für Remote-Workflows unterstützt das Gerät NDI HX3 über Ethernet; zwei XLR-Eingänge mit 48V Phantomspeisung decken den professionellen Audiobereich ab.

»Der Shogun AV-19 liefert die Performance, Zuverlässigkeit und Flexibilität, die Profis in schnelllebigen Broadcast- und Event-Umgebungen benötigen«, so Atomos-CEO Peter Barber.

Der Shogun AV-19 ist ab sofort vorbestellbar und soll Ende März 2026 ausgeliefert werden. Der Nettopreis liegt bei 1899 Euro.