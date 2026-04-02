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Highfield AI: KI-gestützte Grafikproduktion

Stefan Weitzer und David Dowling von Highfield AI erklären, was die Grafiklösung Highfield AI von anderen KI-Lösungen für die Medienbranche unterscheidet.

Highfield AI ist eine agentenbasierte und multimodale KI-Plattform für die automatisierte Grafikproduktion. Die Firma wurde von Grafikspezialisten gegründet, die allesamt aus der Grafik- und Newsroom-Branche stammen – unter anderem von Unternehmen wie Avid, Ross und Orad.

David Dowling, CRO von Highfield AI, beschreibt die Idee hinter der Software von Highfield AI so: »Journalisten müssen zunehmend auch die Grafiken für ihre Beiträge erstellen. Diese Aufgabe dauert in der Praxis meist 15 bis 45 Minuten und führt so zu einem erheblichen Zeitverlust. Wir können das mit unserer Software in ein paar Minuten erledigen.«

©Nonkonform

David Dowling und Stefan Weitzer, Highfield AI.

Das Kernsystem: Cortex

Das Produkt Cortex ist die zentrale Plattform, auf der derzeit Cast läuft und auf der ein Technology-PoC stattfindet.

Cast analysiert den vom Journalisten verfassten Nachrichtentext und schlägt automatisch Themen, Schlagzeilen, Unterzeilen, Zitate und Ticker-Inhalte vor. Parallel dazu durchsucht die eigene Bilddatenbank des Broadcasters sowie externe Agenturen wie AP, Reuters oder Getty und befüllt dann die passenden Templates.

Der Technology-PoC zeigt, wie es mit HighField Cortex möglich sein wird, Grafiken redaktionsintern zu erstellen und via dediziertem Puffer unmittelbar auf Videowände in Studios oder anderen LED-Installationen im Medienumfeld auszuspielen – ohne manuelle Zwischenschritte durch Grafik-Operatoren.

Der Kern des Ansatzes: Der Weg vom geschriebenen Text zum fertigen visuellen Content wird vollständig automatisiert. Das ermöglicht Redaktionen nicht nur einen deutlich höheren Output in kürzerer Zeit, sondern senkt auch die Produktionskosten spürbar.

©Highfield AI

Abläufe mit den Highfield-AI-Produkten.

Klare KI-Linie

Entscheidend für den Einsatz bei Broadcastern ist, was das System von Highfield AI bewusst nicht tut: »Unser System arbeitet nicht generativ«, erklärt David. »Es halluziniert nicht, es erfindet keine Dinge, sondern konzentriert sich auf den vorhandenen Inhalt und macht dann Vorschläge.« Alle verwendeten Bilder stammen aus bekannten, lizenzierten Quellen – die Herkunft und Lizenzlage sind damit jederzeit nachvollziehbar.

Zudem bleibt stets ein Mensch in der Entscheidungskette: »Es gibt in unserem Ablauf immer den Menschen, der alles absegnet. Es kann also nicht vorkommen, dass eine Grafik gesendet wird, die nicht gesendet werden soll.« Redakteure und Producer entscheiden immer, ob das vorgeschlagene Grafik-Paket verwendet wird.

Bei der NAB wird Highfield AI an diversen Partnerständen vertreten sein.

Artificial IntelligenceGrafikHighField AI
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