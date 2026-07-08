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Merging Technologies bringt Video in die Show-Steuerung

Mit Ovation 12 rüstet Merging Technologies seinen Show-Sequenzer für die audiovisuelle Zukunft: native Videowiedergabe, mehrfache LTC-Ausgänge und bidirektionale Pyramix-Automation treffen auf deutlich mehr I/O-Kanäle.

©Merging TechnologiesMerging Technologies erweitert seine Show-Sequenzer-Software Ovation um Funktionen, die über reines Audio-Playout hinausgehen. Version 12 bringt native Videowiedergabe direkt in die Cue-Liste, verbessert die Synchronisation mit Drittsystemen und erhöht die Kanalkapazität spürbar – ohne die Kernstärken der Plattform zu verwässern, auf die sich Themenparks, Museen, Sender und Live-Produktionen weltweit verlassen.

Video wird zum Cue

Videodateien können jetzt per Drag & Drop direkt in Wiedergabelisten gezogen und wie jeder andere Cue behandelt werden – sogar, während eine Show läuft. Das aktive Cue-Fenster erlaubt präzises Timing von Audioeinblendungen zum Bild, sowohl in der Probe als auch live.

Ovation 12 unterstützt gängige Videoformate, trimmt Dateien direkt oder übernimmt in Pyramix vorbereitetes Material. Bis zu vier Videostreams laufen gleichzeitig über Standard-Grafikkarten – visuelle Integration ohne zusätzlichen Systemaufwand.

©Merging TechnologiesMehrere LTC-Ausgänge für komplexe Setups

Wer Licht, Video, Effekte und Automatisierung über mehrere Drittsysteme synchronisieren muss, bekommt mit Ovation 12 native Unterstützung für mehrere unabhängige LTC-Ausgänge. Der Timecode lässt sich auf jeden Audioausgang routen, in beliebiger Framerate generieren und aus Showzeit, zeitgesteuerten Cue-Listen oder einzelnen Cues speisen. Einblendbare Timecode-Anzeigen sorgen für Übersicht.

Pyramix-Automation jetzt in beide Richtungen

Die Integration zwischen Ovation und Pyramix wird bidirektional: ©Merging TechnologiesAutomatisierungsdaten fließen nun in beide Richtungen, sodass Toningenieure ihre Cues während der Proben in Pyramix verfeinern und verlustfrei zurück in die Showumgebung spielen können – bis kurz vor Showtime.

Mehr Kanäle, mehr Spielraum

Im Native-Modus steigt die Zahl gleichzeitig verfügbarer I/O-Kanäle in allen Editionen deutlich: Die Premium-Edition schafft bei 44,1/48 kHz jetzt 256 statt 128 Kanäle, Pro kommt auf 192 statt 96. In Verbindung mit MassCore bleibt die Plattform auf extrem hohe Kanalzahlen skalierbar – Rückenwind für große Mehrkanalproduktionen.

AudioMerging TechnologiesSoftware / IT
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