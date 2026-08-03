Souveräne OTT-Plattformen für Europa

Qvest, Ateme und Scaleway kooperieren, um Broadcastern, Medienunternehmen und Sportrechteinhabern produktionsreife souveräne OTT-Plattformen bereitzustellen, die vollständig auf europäischer Technologie basieren.

Die gemeinsame Lösung kombiniert die souveräne Cloud-Infrastruktur von Scaleway, die Videotechnologie von Ateme und die Expertise von Qvest in Beratung, Systemintegration und Managed Services. Gemeinsam führen die Partner souveräne Cloud-Infrastruktur, erstklassige Medientechnologie und End-to-End-Integration zu einer ausgereiften Lösung für Medienunternehmen zusammen, die mehr Kontrolle über ihre OTT-Plattformen, Daten und langfristige Technologiestrategie anstreben.

Da Broadcaster in ganz Europa mit steigenden regulatorischen Anforderungen und strategischem Druck konfrontiert sind, ihre Abhängigkeit von nicht-europäischen Cloud-Anbietern zu reduzieren, bietet die Partnerschaft zwischen Qvest, Ateme und Scaleway eine sofort implementierbare Lösung, die bereits heute verfügbar ist.

Das gemeinsame Angebot vereint alle Komponenten, die für den Aufbau und Betrieb einer souveränen OTT-Plattform erforderlich sind, von Ingest, Encoding und Packaging bis hin zu Content Delivery, DRM, Analytics und Frontend-Integration. Broadcaster können die Lösung nutzen, um neue Streaming-Services zu starten, bestehende Umgebungen zu migrieren oder Qvest als Managed-Service-Partner einzubinden.

Jeder Partner bringt einen klar definierten Kompetenzbereich ein:

Scaleway stellt eine souveräne europäische Cloud- und KI-Infrastruktur bereit.

Ateme liefert Live-Encoding, Packaging, Origin, CDN und Server-Side Ad Insertion.

Qvest konzipiert die Architektur, integriert Drittanbieter-Komponenten wie DRM, Player und Analytics und kann die Plattform als Managed Service betreiben.

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem Cloud Sovereignty Framework (CSF) der Europäischen Union und dessen SEAL-Souveränitätsmodell, die sich zunehmend als Referenzraster für die Bewertung von Souveränität in der öffentlichen Beschaffung etablieren. Anstatt absolute Souveränitätsansprüche zu formulieren, entwickelt Qvest jede Plattform entlang der spezifischen Anforderungen der jeweiligen Ausschreibung und unterstützt Kunden dabei, das höchstmögliche praktische Niveau technischer Souveränität zu erreichen.

Die Partnerschaft vereint komplementäre Expertise in den Bereichen Cloud-Infrastruktur, Medientechnologie und Systemintegration: »Das wachsende Bewusstsein und die steigende Nachfrage rund um digitale Souveränität gehen inzwischen weit über strategische Überlegungen hinaus«, sagt Tobias Künkel, Managing Director bei Qvest Engage, einer Tochtergesellschaft der Qvest Group. »Broadcaster brauchen heute Lösungen, die sich implementieren lassen. Gemeinsam mit Ateme und Scaleway bringen wir souveräne OTT-Plattformen zu Broadcastern, die operative Reife mit europäischer Souveränität verbinden.«

»Digitale Souveränität wird für Broadcaster in ganz Europa zu einer strategischen Priorität«, sagt Rémi Beaudouin, Chief Strategy Officer bei Ateme. »Die Kombination aus Atemes bewährter Videotechnologie, Scaleways europäischer Cloud-Infrastruktur und der Integrationsexpertise von Qvest bietet Medienunternehmen einen praktikablen Weg, ihre OTT-Plattformen zu modernisieren und gleichzeitig mehr Kontrolle über Infrastruktur, Betrieb und Daten zu behalten.«

»Europa verfügt über alle Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die nächste Generation von Streaming-Services zu unterstützen. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, diese so zusammenzuführen, dass Broadcaster sie mit Vertrauen einsetzen können. Diese OTT-Plattform macht strategische Autonomie zu einer praktischen Option, indem sie bewährte europäische Cloud- und Streaming-Technologien in einer vollständigen Betriebsumgebung kombiniert. Sie gibt Medienunternehmen mehr Kontrolle über ihre Infrastruktur und langfristige Technologieentscheidungen«, sagt Damien Lucas, CEO von Scaleway.

Gemeinsam bieten Qvest, Ateme und Scaleway Broadcastern einen praktikablen Weg, neue Streaming-Services zu starten, bestehende OTT-Plattformen von nicht-europäischen Hyperscalern zu migrieren oder die vollständige Lösung als von Qvest betriebenen Managed Service zu nutzen.