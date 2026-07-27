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Productions

Student Academy Awards: FABW mit zwei Animationsfilmen im Finale

»Send Nudes« und »The Panic Inside« bringen die Filmakademie Baden-Württemberg als einzige deutsche Hochschule in die Endrunde der Student Academy Awards 2026. Preisverleihung ist im September in Toronto.

Das Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg (FABW) schafft es mit gleich zwei Diplomfilmen in die Finalrunde der Student Academy Awards 2026. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences kürte »Send Nudes« und »The Panic Inside« aus 28 Finalisten in vier Kategorien – beide sind die einzigen verbliebenen deutschen Beiträge im Wettbewerb.

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Still aus »Send Nudes«.

»Send Nudes« von Regisseur David Sick und Producer Rahul Rao Kanuparthi verlegt Sexting ins 16. Jahrhundert: Zwei junge Liebende in einer Fernbeziehung tauschen mangels elterlicher Erlaubnis ihre Fantasien per Brieftaube aus. Der 3D-animierte Kurzfilm verbindet historisches Setting mit zeitgenössischem Humor.

»The Panic Inside« von Regisseur und Drehbuchautor Matthias Strasser und Producerin Sabina Stöckler erzählt von einem chronischen People-Pleaser, der unter dem Druck ständiger Erwartungen zusammenbricht und in einer surrealen Zwischenwelt zur Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen gezwungen wird. Der Film kombiniert 2D- und 3D-Animation mit Realfilm-Elementen.

»Dass gleich zwei Filme für die Student Academy Awards nominiert wurden und die Filmakademie Baden-Württemberg damit als einzige deutsche Filmhochschule im Finale des Wettbewerbs vertreten ist, ist eine besondere Auszeichnung«, sagt FABW-Direktor Prof. Dr. Andreas Bareiß.

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Still aus »The Panic Inside«.

Das Animationsinstitut knüpft damit an den Vorjahreserfolg an: 2025 gewann »A Sparrow’s Song« von Tobias Eckerlin die Gold Medal. In diesem Jahr war die FABW zudem mit dem Dokumentarfilm »Dreams of a Sleeping Dragon« (Regie: Johann-Baptiste Schilling) im Halbfinale vertreten.

Aus knapp 3.000 Einreichungen wählte die Academy zunächst 61 Halbfinalisten, daraus gingen 28 Finalisten hervor. Die Gewinner der Gold, Silver und Bronze Medals werden im August bekanntgegeben, die Preisverleihung findet am 14. September 2026 beim Toronto International Film Festival statt.

Filmakademie Baden-Württemberg
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